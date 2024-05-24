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Юрист пояснив, що має відбуватися, якщо особа не хоче самостійно їхати до ТЦК

Юрист пояснив, що має відбуватися, якщо особа не хоче самостійно їхати до ТЦК

24 травня 2024 р. 08:28

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22:17 Депутат Київської міськради закликав готуватися до тижневих блекаутів взимку

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22:15 Атака РФ на Харків та роль поліції в оповіщенні призовників — останні новини 23 травня

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Адвокат Ростислав Кравець пояснив, що повинно відбуватися, якщо особа не хоче самостійно їхати в територіальний центр комплектування. За його словами, на неї мають скласти адміністративний протокол, а також надати державного адвоката.

Про це Ростислав Кравець сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Що робити, якщо людина не хоче їхати в ТЦК

Кравець зазначив, що після того, військовозобов’язаний все ж має прибути в територіальний центр комплектування, який його розшукував, для складання відповідного протоколу про порушення правил мобілізації чи військового обліку.

Він також наголосив, що чоловіки, віком від 18 до 60 років, повинні завжди мати при собі паспорт та військово-обліковий документ.

Нагадаємо, поліцейські не вручають повістки військовозобов'язаним, але мають право перевірити у них військовий квиток. Водночас, якщо чоловік не встав на військовий облік, правоохоронці повідомляють українцю, що він повинен звернутися до військкомату. При цьому працівник ТЦК може одразу виписати повістку. 

Також очільник Національної поліції Іван Вигівський заявив, що спілкування військовозобов'язаного з поліцейськими та представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки на тему мобілізації має фіксуватися на камеру. Він наголосив, що це обов'язково.  

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08:11 У Києві знайшли набої до автомата біля сміттєвих баків

07:59 Хто має право перевіряти документи у чоловіків на вулиці — заява голови Нацполіції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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23:55 Військові розповіли, як будують фортифікації під обстрілами на Харківщині

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22:17 Депутат Київської міськради закликав готуватися до тижневих блекаутів взимку

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22:15 Атака РФ на Харків та роль поліції в оповіщенні призовників — останні новини 23 травня

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21:15 У США просять дозволити Україні використовувати американську зброю по Росії

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