Юрист объяснил преимущества мобилизации мужчин после 18 лет

Военный юрист Тарас Боровский убежден, что молодых людей легче мотивировать в военную службу, чем военнообязанных старше 25 лет. Он подчеркнул, что руководить старшими мужчинами в составе подразделения сложнее.

Такое мнение Боровский высказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 4 октября.

Молодые призывники более мотивированы

Юрист отметил, что мужчины 18-25 лет обычно еще не до конца сформированы физически, но их способности к дисциплине, уровень мотивации и патриотическое сознание в настоящее время считаются самыми высокими.

В то же время, Боровский добавил, что с 25 до 40 лет мужчины физически находятся на пике своих возможностей, но командовать ими в военных подразделениях сложнее.

"Поэтому эта позиция, инициатива (об уменьшении мобилизационного возраста. — ред.), она больше идет, видимо, со стороны государства для успокоения родителей молодых людей, однако практического значения оно не имеет", — считает юрист.

Напомним, что инициатива "Украинский легион" официально начала набор новобранцев за границей. Она имеет целью привлечь к Силам обороны украинцев, которые находятся в других странах.

Также мы писали, что командир второго штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук заявил, что проект по работе с эксзаключенными оказался успешным. Они отлично интегрировались в подразделение и имеют высокий уровень мотивации.