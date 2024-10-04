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Юрист объяснил преимущества мобилизации мужчин после 18 лет

Юрист объяснил преимущества мобилизации мужчин после 18 лет

4 октября 2024 г. 13:09

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13:09 Юрист объяснил преимущества мобилизации мужчин после 18 лет

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13:00 Мобилизация в Украине и блокирование вступления в ЕС — эфир День.LIVE

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11:10 Круглосуточные "мясные штурмы" — военный описал ситуацию под Купянском

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08:00 Ситуация на фронте и визит Марка Рютте в Украину — эфир Ранок.LIVE

3 октября 2024
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21:30 Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

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17:50 Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

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15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

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13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

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11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

Военный юрист Тарас Боровский убежден, что молодых людей легче мотивировать в военную службу, чем военнообязанных старше 25 лет. Он подчеркнул, что руководить старшими мужчинами в составе подразделения сложнее.

Такое мнение Боровский высказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 4 октября.

Молодые призывники более мотивированы

Юрист отметил, что мужчины 18-25 лет обычно еще не до конца сформированы физически, но их способности к дисциплине, уровень мотивации и патриотическое сознание в настоящее время считаются самыми высокими.

В то же время, Боровский добавил, что с 25 до 40 лет мужчины физически находятся на пике своих возможностей, но командовать ими в военных подразделениях сложнее.

"Поэтому эта позиция, инициатива (об уменьшении мобилизационного возраста. — ред.), она больше идет, видимо, со стороны государства для успокоения родителей молодых людей, однако практического значения оно не имеет", — считает юрист.

Напомним, что инициатива "Украинский легион" официально начала набор новобранцев за границей. Она имеет целью привлечь к Силам обороны украинцев, которые находятся в других странах.

Также мы писали, что командир второго штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук заявил, что проект по работе с эксзаключенными оказался успешным. Они отлично интегрировались в подразделение и имеют высокий уровень мотивации.

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13:30 У Кабмина просят денег на эксгумацию жертв Волынской трагедии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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