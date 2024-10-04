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Юрист пояснив переваги мобілізації чоловіків після 18 років

Юрист пояснив переваги мобілізації чоловіків після 18 років

04 жовтня 2024 р. 13:09

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13:00 Мобілізація в Україні та блокування вступу до ЄС — ефір День.LIVE

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11:10 Цілодобові "м'ясні штурми" — військовий описав ситуацію під Куп'янськом

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08:00 Ситуація на фронті та візит Марка Рютте в Україну — ефір Ранок.LIVE

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21:30 Візит нового генсека НАТО до Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

17:50 Скандал з Зеленським у Польщі та відхід ЗСУ з Вугледару — ефір Вечір.LIVE

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15:17 Підготовка до холодів — що допоможе Києву пройти зиму цього року

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13:29 Голова УІНП розповів, чи сприяє Польща пошуку тіл жертв Волинської трагедії

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Військовий юрист Тарас Боровський переконаний, що молодих людей легше мотивувати до військової служби, ніж військовозобов'язаних старших 25 років. Він наголосив, що керувати старшими чоловіками у складі підрозділу складніше.

Таку думку Боровський висловив в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 4 жовтня.

Молоді призовники більш вмотивовані

Юрист зазначив, що чоловіки 18-25 років зазвичай ще не до кінця сформовані фізично, але їхні здібності до дисципліни, рівень мотивації та патріотична свідомість у цей час вважаються найвищими. 

Водночас Боровський додав, що з 25 до 40 років чоловіки фізично перебувають на піку своїх можливостей, але командувати ними у військових підрозділах складніше.

"Тому ця позиція, ініціатива (щодо зменшення мобілізаційного віку. — ред.), вона більше йде, мабуть, з боку держави для заспокоєння батьків молодих людей, однак практичного значення вона не має", — вважає юрист.

Нагадаємо, що ініціатива "Український легіон" офіційно розпочала набір новобранців за кордоном. Вона має на меті залучити до Сил оборони українців, які перебувають в інших країнах.

Також ми писали, що командир другого штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив, що проєкт з роботи з ексв'язнями виявився успішним. Вони чудово інтегрувалися у підрозділ та мають високий рівень мотивації.

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13:31 Українцям доступні виплати у 10,8 тис. грн — хто і де може подати заявку

13:30 У Кабміну просять грошей на ексгумацію жертв Волинської трагедії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:18 Погрожував гранатою касирці — в Одесі затримали грабіжника-невдаху

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