Юрист пояснив переваги мобілізації чоловіків після 18 років

Військовий юрист Тарас Боровський переконаний, що молодих людей легше мотивувати до військової служби, ніж військовозобов'язаних старших 25 років. Він наголосив, що керувати старшими чоловіками у складі підрозділу складніше.

Таку думку Боровський висловив в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 4 жовтня.

Молоді призовники більш вмотивовані

Юрист зазначив, що чоловіки 18-25 років зазвичай ще не до кінця сформовані фізично, але їхні здібності до дисципліни, рівень мотивації та патріотична свідомість у цей час вважаються найвищими.

Водночас Боровський додав, що з 25 до 40 років чоловіки фізично перебувають на піку своїх можливостей, але командувати ними у військових підрозділах складніше.

"Тому ця позиція, ініціатива (щодо зменшення мобілізаційного віку. — ред.), вона більше йде, мабуть, з боку держави для заспокоєння батьків молодих людей, однак практичного значення вона не має", — вважає юрист.

Нагадаємо, що ініціатива "Український легіон" офіційно розпочала набір новобранців за кордоном. Вона має на меті залучити до Сил оборони українців, які перебувають в інших країнах.

Також ми писали, що командир другого штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив, що проєкт з роботи з ексв'язнями виявився успішним. Вони чудово інтегрувалися у підрозділ та мають високий рівень мотивації.