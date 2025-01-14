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Юрист объяснил, зачем обновлять статус "ограниченно пригодного"

Юрист объяснил, зачем обновлять статус "ограниченно пригодного"

14 января 2025 г. 16:27

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16:27 Юрист объяснил, зачем обновлять статус "ограниченно пригодного"

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12:25 Демченко назвал, какие задачи выполняют вражеские ДРГ

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12:06 Нардеп прокомментировал вероятное увольнение министра энергетики

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09:47 Военный назвал количество бойцов, которые служат в ВСУ

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Военный юрист Тарас Боровский пояснил, что в случае неактуализации статуса " ограниченно пригодный " военнообязанный может получить штраф в размере 17-25 тысяч гривен. При этом эксперт заверил, что автоматически 6 февраля этот штраф никому не прилетит.

Об этом Боровский сообщил в эфире День.LIVE во вторник, 14 января.

Актуализация данных об ограниченной пригодности

Боровский также разъяснил, что необходимо успеть актуализировать данные до 5 февраля 2025 года. При этом, по его словам, закон не совсем четко определяет: нужно ли военнообязанным лицам самостоятельно идти в ТЦК и СП или их вызовут повесткой.

"Закон немножко запутался в плане того, на кого возлагается обязанность: должны ли они прийти в ТЦК или ТЦК вызывает их повесткой. Или они должны прийти, или ТЦК должен отправить их на ВЛК. Все это вызывает вопрос", — пояснил юрист.

При этом юрист отметил, что те, кто не актуализирует данные об "ограниченной пригодности", могут получить штраф, ведь это нарушение правил военного учета.

Ранее мы писали, что адвокатам хотят изменить условия для отсрочки от мобилизации в ряды ВСУ. Одно из условий предусматривает непрерывный стаж осуществления адвокатской деятельности в течение 10 лет.

Также мы объясняли, нужно ли проходить ВВК для продолжения бронирования от мобилизации.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:05 Новая почта повторила опасную игру — что происходило в отделении

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