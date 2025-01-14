Юрист объяснил, зачем обновлять статус "ограниченно пригодного"

Военный юрист Тарас Боровский пояснил, что в случае неактуализации статуса " ограниченно пригодный " военнообязанный может получить штраф в размере 17-25 тысяч гривен. При этом эксперт заверил, что автоматически 6 февраля этот штраф никому не прилетит.

Об этом Боровский сообщил в эфире День.LIVE во вторник, 14 января.

Актуализация данных об ограниченной пригодности

Боровский также разъяснил, что необходимо успеть актуализировать данные до 5 февраля 2025 года. При этом, по его словам, закон не совсем четко определяет: нужно ли военнообязанным лицам самостоятельно идти в ТЦК и СП или их вызовут повесткой.

"Закон немножко запутался в плане того, на кого возлагается обязанность: должны ли они прийти в ТЦК или ТЦК вызывает их повесткой. Или они должны прийти, или ТЦК должен отправить их на ВЛК. Все это вызывает вопрос", — пояснил юрист.

При этом юрист отметил, что те, кто не актуализирует данные об "ограниченной пригодности", могут получить штраф, ведь это нарушение правил военного учета.

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