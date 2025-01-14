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Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

14 січня 2025 р. 16:27

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16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

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16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

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15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

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Text

12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

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09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

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Військовий юрист Тарас Боровський пояснив, що у разі неактуалізації статусу "обмежено придатний" військовозобов'язаний може отримати штраф у розмірі 17-25 тисяч гривень. При цьому експерт запевнив, що автоматично 6 лютого цей штраф нікому не прилетить.

Про це Боровський повідомив в ефірі День.LIVE у вівторок, 14 січня.

Актуалізація даних про обмежену придатність

Боровський також роз’яснив, що потрібно встигнути актуалізувати дані до 5 лютого 2025 року. При цьому, за його словами, закон не зовсім чітко визначає: чи потрібно військовозобов'язаним особам самостійно йти до ТЦК та СП, чи їх викличуть повісткою.

"Закон трошки заплутався у плані того, на кого покладається обов'язок: чи вони мають прийти до ТЦК чи ТЦК викликає їх повісткою. Чи вони мають прийти, чи ТЦК має відправити їх на ВЛК. Все це викликає питання", — пояснив юрист.

При цьому юрист зазначив, що ті, хто не актуалізує даних про "обмежену придатність", можуть отримати штраф, адже це порушення правил військового обліку.

Раніше ми писали, що адвокатам хочуть змінити умови для відстрочки від мобілізації до лав ЗСУ. Одна з умов передбачає безперервний стаж здійснення адвокатської діяльності протягом 10 років.

Також ми пояснювали, чи потрібно проходити ВЛК для продовження бронювання від мобілізації.

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16:40 Полісся оголосило про трансфер ще одного гравця з Європи

16:37 Підрив Каховської ГЕС — Крим назавжди залишився без прісної води

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:14 Скарги на переведення пілотів у піхоту — у Генштабі відреагували

16:06 В одному з ліцеїв Рівного отруїлися понад 70 дітей

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