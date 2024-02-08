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Юрист объяснил, почему создание электронного кабинета для военнообязанных – сомнительная идея

8 февраля 2024 г. 13:51

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13:51 Юрист объяснил, почему создание электронного кабинета для военнообязанных – сомнительная идея

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12:45 Поляки готовят новую блокаду на границе с Украиной — Демченко рассказал детали

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11:45 Напряжение по всему фронту — Барабаш о ситуации в Авдеевке и есть ли у россиян продвижение

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11:00 Военный рассказал, чего критически не хватает на фронте и как изменились приоритеты боя

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Text

10:20 Запорожская область под обстрелами — Федоров рассказал о ситуации в регионе

Text

09:30 Ситуация на ЗАЭС и массовое производство БПЛа в Украине — новости за 7 февраля

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07:51 Провал голосования в Сенате и ситуация в Авдеевке — эфир Новини.LIVE

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19:45 Последствия ракетной атаки РФ и закон о мобилизации — эфир Новини.LIVE

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Юрист и адвокат Ростислав Кравец рассказал, что для регистрации военнообязанных создание электронного кабинета не является рациональным решением. В первую очередь остается непонятным, как планируют финансировать данный проект.

Об этом Кравец рассказал в прямом эфире Ранок.LIVE.

Где взять деньги на электронный кабинет

"Отмечено, что не нужно дополнительных расходов государственного бюджета. Так за какие деньги мы будем создавать этот электронный кабинет? Инициатор этой идеи из своей зарплаты заплатит айтишникам для реализации идеи с электронным кабинетом?", — риторически спросил юрист.

Адвокат отметил, что в случае создания электронного кабинета он немедленно подаст соответствующий запрос в компетентные органы, чтобы понять, откуда берутся деньги на этот проект.

"Я первый подам запрос в НАБУ и САП, когда появится электронный кабинет, чтобы узнать - за чей счет? Если там написано, что расходов государственного бюджета не нужно, то за какой счет вы решили создать электронный кабинет?", — заявил Кравец .

Комментируя возможное перераспределение расходов, Кравец отметил, что гораздо важнее тратиться на производство оружия, а не на электронные кабинеты для военнообязанных.

"Будет перераспределение внутренних расходов. Каких? Расходы на производство оружия будем передавать на электронные кабинеты? К тому же в электронном кабинете есть такая функция, как уточнение данных. Какие уточнения данных? Вы уже приняли законопроект, который все реестры объединяет в один", — резюмировал эксперт.

Ранее мы сообщали, что Министерство обороны Украины назвало дату , когда заработаю электронный кабинет военнообязанного.

Напомним, 16 января, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий создание единого реестра военнообязанных.

Кроме того, народный депутат Украины рассказал, будут ли украинцы получать электронные повестки.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:20 Запорожская область под обстрелами — Федоров рассказал о ситуации в регионе

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09:30 Ситуация на ЗАЭС и массовое производство БПЛа в Украине — новости за 7 февраля

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07:51 Провал голосования в Сенате и ситуация в Авдеевке — эфир Новини.LIVE

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