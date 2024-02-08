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Юрист пояснив, чому створення електронного кабінету для військовозобов'язаних — сумнівна ідея

08 лютого 2024 р. 13:51

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13:51 Юрист пояснив, чому створення електронного кабінету для військовозобов'язаних — сумнівна ідея

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12:45 Поляки готують нову блокаду на кордоні з Україною — Демченко розповів деталі

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11:45 Напруга по всьому фронті — Барабаш про ситуацію в Авдіївці та чи мають росіяни просування

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11:00 Військовий розповів, чого критично не вистачає на фронті та як змінились пріоритети бою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:20 Запорізька область під обстрілами — Федоров розповів про ситуацію в регіоні

Text

09:30 Ситуація на ЗАЕС та масове виробництво БПЛа в Україні — новини за 7 лютого

Text

07:51 Провал голосування у Сенаті та ситуація в Авдіївці — ефір Новини.LIVE

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Юрист і адвокат Ростислав Кравець розповів, що для реєстрації військовозобов'язаних створення електронного кабінету не є раціональним рішенням. В першу чергу лишається незрозумілим, яким чином планують фінансувати даний проєкт.

Про це Кравець розповів у прямому ефірі Ранок.LIVE.

Де взяти гроші на електронний кабінет

"Зазначено, що не потрібно додаткових витрат державного бюджету. То за які гроші ми будемо створювати цей електронний кабінет? Ініціатор цієї ідеї зі своєї зарплати заплатить айтішнікам для реалізації ідеї з електронним кабінетом?", — риторично запитав юрист.

Адвокат зазначив, що у разі створення електронного кабінету, він негайно подасть відповідний запит до компетентних органів, щоб зрозуміти, звідки беруться гроші на цей проєкт.

"Я перший подам запит в НАБУ і САП, коли з'явиться електронний кабінет, щоб дізнатися — за чий рахунок? Якщо там написано, що витрат державного бюджету не потрібно, то за який рахунок ви вирішили створити електронний кабінет?", — заявив Кравець.

Коментуючи можливий перерозподіл витрат, Кравець наголосив, що значно важливіше витрачатися на виробництво зброї, а не на електронні кабінети для військовозобов'язаних.

"Буде перерозподіл внутрішніх витрат. Яких? Витрати на виробництво зброї будем передавати на електронні кабінети? До того ж в електронному кабінеті є така функція, як уточнення данних. Які уточнення данних? Ви вже прийняли законопроєкт, який всі реєстри об'єднує в один", — резюмував експерт. 

Раніше ми повідомляли, що Міністерство оборони України назвало дату, коли запрацюю електронний кабінет військовозобов'язаного. 

Нагадаємо, 16 січня, Верховна Рада України  ухвалила в другому читанні законопроєкт, який передбачає створення єдиного реєстру військовозобов'язаних.

Крім того, народний депутат України розповів, чи отримуватимуть українці електронні повістки.

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14:13 Військовий з позивним "Терен", який втратив дві ноги на війні, запустив власне тревел-шоу

14:12 На Київщині зафіксували кілька температурних рекордів — де було найтепліше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:10 Експосадовець Укртрансбезпеки влаштував побори з перевізників в Києві

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10:20 Запорізька область під обстрілами — Федоров розповів про ситуацію в регіоні

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