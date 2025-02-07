Юрист объяснил, возможна ли мобилизация после военного положения

Заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко объяснил, что отмена военного положения не обязательно означает завершение мобилизации. Президент может ее объявить и без военного положения.

Об этом Пилипенко сообщил в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 7 февраля.

Мобилизация может быть без военного положения

Юрист также пояснил, что мобилизация, объявленная без военного положения, будет менее масштабной, но она таки может быть. Пересечение границы для мужчин, по мнению юриста, тоже останется под вопросом, ведь угроза для страны будет сохраняться.

"Мы не можем проснуться одним утром и сказать: "Все". Мы будем с этим жить на самом деле годы и годы, потому что мы понимаем, что там ничего не изменится на Севере, на Востоке. Они (россияне. - ред.) будут хотеть уничтожить Украину. Мы должны быть к этому готовы", - отметил Пилипенко.

Ранее мы сообщали, что по состоянию на сегодня в Верховной Раде Украины отсутствуют законодательные инициативы по снижению мобилизационного возраста ниже 25 лет.

Напомним, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин высказался по поводу целесообразности призыва и снижения мобилизации.