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Юрист объяснил, возможна ли мобилизация после военного положения

Юрист объяснил, возможна ли мобилизация после военного положения

7 февраля 2025 г. 13:28

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13:28 Юрист объяснил, возможна ли мобилизация после военного положения

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13:02 Киев поговорил с Вашингтоном о переговорах — эфир День.LIVE

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12:35 Юрист объяснил, надо ли упоминать преступления РФ на переговорах

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08:00 Новый мирный план США для Украины — эфир Ранок.LIVE

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05:45 Что скрывает Красный Крест — расследование "Наша справа"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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02:02 Рада не давала добро на достройку блоков на ХАЭС — депутат Гриб

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01:24 Молитвенный завтрак в США — как он касался войны в Украине

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Заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко объяснил, что отмена военного положения не обязательно означает завершение мобилизации. Президент может ее объявить и без военного положения.

Об этом Пилипенко сообщил в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 7 февраля.

Мобилизация может быть без военного положения

Юрист также пояснил, что мобилизация, объявленная без военного положения, будет менее масштабной, но она таки может быть. Пересечение границы для мужчин, по мнению юриста, тоже останется под вопросом, ведь угроза для страны будет сохраняться.

"Мы не можем проснуться одним утром и сказать: "Все". Мы будем с этим жить на самом деле годы и годы, потому что мы понимаем, что там ничего не изменится на Севере, на Востоке. Они (россияне. - ред.) будут хотеть уничтожить Украину. Мы должны быть к этому готовы", - отметил Пилипенко.

Ранее мы сообщали, что по состоянию на сегодня в Верховной Раде Украины отсутствуют законодательные инициативы по снижению мобилизационного возраста ниже 25 лет.

Напомним, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин высказался по поводу целесообразности призыва и снижения мобилизации.

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14:18 Синоптик Диденко предупредила украинцев об угрозе головных болей

14:14 Семьи пленных требуют действий от МККК — сколько до сих пор в РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:35 Юрист объяснил, надо ли упоминать преступления РФ на переговорах

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08:00 Новый мирный план США для Украины — эфир Ранок.LIVE

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05:45 Что скрывает Красный Крест — расследование "Наша справа"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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02:02 Рада не давала добро на достройку блоков на ХАЭС — депутат Гриб

Text

01:24 Молитвенный завтрак в США — как он касался войны в Украине

6 февраля 2025
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21:25 Соболев объяснил, почему важно присутствие войск НАТО в Украине

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18:07 Витренко заявил об аварийном состоянии транспортной системы Киева

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17:50 У Трампа сказали, когда озвучат мирный план — эфир Вечір.LIVE