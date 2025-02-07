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Юрист пояснив, чи можлива мобілізація після воєнного стану

Юрист пояснив, чи можлива мобілізація після воєнного стану

07 лютого 2025 р. 13:28

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13:02 Київ поговорив з Вашингтоном про переговори — ефір День.LIVE

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12:35 Юрист пояснив, чи варто говорити про злочини РФ на перемовинах

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08:00 Новий мирний план США для України — ефір Ранок.LIVE

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05:45 Що приховує Червоний Хрест — розслідування "Наша справа"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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02:02 Рада не давала дозвіл на добудову блоків на ХАЕС — депутатка Гриб

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Заслужений юрист України Володимир Пилипенко пояснив, що скасування воєнного стану не обовʼязково означає завершення мобілізації. Президент може її оголосити і без воєнного стану.

Про це Пилипенко повідомив в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 7 лютого.

Мобілізація може бути без воєнного стану

Юрист також пояснив, що мобілізація, оголошена без воєнного стану, буде менш масштабною, але вона таки може бути. Перетин кордону для чоловіків, на думку юриста, теж залишиться під питанням, адже загроза для країни буде зберігатися.

"Ми не можемо прокинутися одного ранку і сказати: "Все". Ми будемо з цим жити насправді роки й роки, тому що ми розуміємо, що там нічого не зміниться на Півночі, на Сході. Вони (росіяни. — ред.) будуть хотіти знищити Україну. Ми повинні бути до цього готові", — зазначив Пилипенко.

Раніше ми повідомляли, що станом на сьогодні у Верховній Раді України відсутні законодавчі ініціативи щодо зниження мобілізаційного віку нижче 25 років.

Нагадаємо, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін висловився з приводу доцільності призову та зниження мобілізації.

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15:37 У Київській міськраді проводять обшуки — Кличко відреагував

15:32 Росіяни на ТОТ не продають важливі ліки без паспортів РФ

15:25 Купівля квартири в Україні — де шукати найнижчі ціни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:24 Ціни підскочили — чому Нафтогаз закуповує газ вдвічі дорожче

15:20 Продати авто можна через Дію — як це працює

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12:35 Юрист пояснив, чи варто говорити про злочини РФ на перемовинах

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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21:25 Соболєв пояснив, чому важлива присутність військ НАТО в Україні

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