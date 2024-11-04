"Идеальный" солдат — военный аналитик дал характеристику

В Украине недостаточно мобилизованы 30-летние мужчины, которые являются "идеальными" солдатами. Нужно пополнить армию на полмиллиона человек, а потом мобилизовать по 20-30 тысяч ежемесячно.

Об этом сообщил военный аналитик Евгений Дикий в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 4 ноября.

Мобилизация в Украине

Дикий заявил, что наиболее "идеальные" солдаты — 30-летние мужчины, однако в Украине эта категория не является достаточно мобилизованной.

"Это на самом деле "идеальный" солдат. Не 18-летний мальчик после школы и не те, кто воюют сейчас, то есть поколение старше 50 лет", — отметил аналитик.

Он добавил, что именно 30-летние мужчины являются психологически взрослыми и имеют физически здоровое тело.

"Разговоры о снижении возраста и о призыве женщин имели бы смысл, если бы у нас уже служили все те мужчины, которые должны служить и их бы не хватало", — отметил Дикий.

По его словам, в Украине насчитывается около четырех миллионов человек, которые обновили свои военные данные.

Дикий также поддерживает мнение о необходимости срочного пополнения армии на 500 тысяч человек с дополнительной возможностью мобилизовать ежемесячно по 20-30 тысяч человек.

"У нас резерв еще на несколько лет", — подчеркнул военный аналитик.

Напомним, Согласно действующему законодательству о мобилизации, если все члены семьи подлежат призыву в ВСУ, их могут забрать на службу в армию. Однако, как всегда, есть отдельные нюансы, которые следует учитывать.

Ранее мы писали о том, что заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что рейды со стороны ТЦК и СП обусловлены нежеланием украинцев становиться на военный учет.