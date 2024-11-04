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"Ідеальний" солдат — військовий аналітик надав характеристику

"Ідеальний" солдат — військовий аналітик надав характеристику

04 листопада 2024 р. 12:44

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15:23 Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

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12:31 Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

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В Україні недостатньо мобілізовані 30-річні чоловіки, які є "ідеальними" солдатами. Потрібно поповнити армію на пів мільйона осіб, а потім мобілізувати по 20-30 тисяч щомісяця.

Про це повідомив військовий аналітик Євген Дикий в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 4 листопада.

Мобілізація в Україні

Дикий заявив, що найбільш "ідеальні" солдати — 30-річні чоловіки, проте в Україні ця категорія не є достатньо мобілізованою.

"Це насправді "ідеальний" солдат. Не 18-річний хлопчик після школи й не ті, хто воюють наразі, тобто покоління понад 50 років", — зауважив аналітик.

Він додав, що саме 30-річні чоловіки є психологічно дорослими та мають фізично здорове тіло. 

"Розмови про зниження віку і про призов жінок мали б сенс, якби в нас вже служили всі ті чоловіки, які мають служити і їх би не вистачало", — зазначив Дикий.

За його словами, в Україні наріз нараховується близько чотирьох мільйонів осіб, які оновили свої військові дані. 

Дикий також підтримує думку щодо необхідності термінового поповнення армії на 500 тисяч осіб із додатковою можливістю мобілізувати щомісячно по 20-30 тисяч людей.

"В нас резерв ще на кілька років", — підкреслив військовий аналітик.

Нагадаємо, згідно з чинним законодавством щодо мобілізації, якщо всі члени сім'ї підлягають призову до ЗСУ, їх можуть забрати на службу до армії. Проте, як завжди, є окремі нюанси, які треба враховувати. 

Раніше ми писали про те, що заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що рейди з боку ТЦК та СП зумовлені небажанням українців ставати на військовий облік. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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