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Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

8 ноября 2024 г. 16:27

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Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, как происходит мобилизация в городе. По его словам, большинство людей, работающих на критической инфраструктуре, имеют бронирование.

Об этом Александр Сенкевич рассказал в эфире День.LIVE в пятницу, 8 ноября.

Мобилизация в Николаеве

Сенкевич подчеркнул, что в городе также мобилизуют людей с коммунальных предприятий.

"Мы сейчас учим водителей автобусов, водителей троллейбусов, с помощью наших иностранных партнеров и финансирования Дании. Большинство из них — женщины", — отметил он.

По его словам, в Николаеве хотят обучать молодежь, которая не может быть мобилизована, к работе на строительстве.

В городе также проходит проверка людей с бронированием.

"Проверяют всех людей, работают ли они на предприятии, есть ли они вообще, или они просто числятся. В коммунальных предприятиях количество людей, которых можно забронировать, оно всегда меньше, чем то, которое работает на предприятии", — отметил Сенкевич.

Напомним, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что есть тенденция к снижению мобилизационного возраста в Украине, хотя власти не хотят идти на этот шаг.

Также в учебных центрах ВСУ наблюдается снижение числа мужчин старше 50 лет.

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