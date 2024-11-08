Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, як відбувається мобілізація в місті. За його словами, більшість людей, які працюють на критичній інфраструктурі, мають бронювання.

Про це Олександр Сєнкевич розповів в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 8 листопада.

Мобілізація в Миколаєві

Сєнкевич наголосив, що у місті також мобілізують людей з комунальних підприємств.

"Ми зараз навчаємо водіїв автобусів, водіїв тролейбусів, за допомогою наших іноземних партнерів та фінансування Данії. Більшість з них — жінки", — зазначив він.

За його словами, у Миколаєві хочуть навчати молодь, яка наразі не може бути мобілізована, до роботи на будівництві.

У міста також проходить перевірка людей, які мають бронювання.

"Перевіряють всіх людей, чи вони працюють на підприємстві, чи вони взагалі є, чи вони просто числяться. В комунальних підприємствах кількість людей, яких можна забронювати, вона завжди менше, чим та, яка працює на підприємстві", — зазначив Сєнкевич.

Нагадаємо, голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що є тенденція до зниження мобілізаційного віку в Україні, хоча влада не хоче йти на цей крок.

Також в навчальних центрах ЗСУ спостерігається зниження числа чоловіків старше 50 років.