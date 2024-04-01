Эксперт рассказал, кого из силовиков ожидает отсрочка от мобилизации

Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко стал гостем студии Ранок.LIVE. Он прокомментировал ситуацию с ротациями в Силах обороны и объяснил необходимость заменить бойцов на передовой свежими силами.

Об этом Чаленко рассказал в эфире Новини.LIVE в понедельник, 1 апреля.

Бойцам необходима ротация

"Около 30% бойцов находятся на передовой. Но нужно разделять вопросы логистики, обеспечения. Один-два миллиона - это все силы обороны Украины. С полицией, Нацгвардией. Нацгвардия воюет, 9 бригад. Полиция входит в Силы обороны", — пояснил Чаленко.

Эксперт подчеркнул, что сейчас крайне важно проводить ротации и отправлять на заслуженный отдых тех, кто долго находится на передовой.

"Человек, прослуживший 18 месяцев, должен быть отправлен на гражданскую службу. О демобилизации во время военного положения речь не может идти, однако освобождение от военной службы внесено в законопроект. Здесь нужно сохранить баланс, но сделать, чтобы этих абсолютно недостойных случаев на улицах тоже не было", — считает политолог.

Также ситуацию прокомментировал народный депутат от партии "Голос" Роман Лозинский.

"Очень многие категории потеряли отсрочки. Это часть госслужащих, это члены правоохранительных органов, ДБР. Это несколько сотен тысяч человек", — рассказал депутат.

Напомним, недавно нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что велика вероятность, что вынесенный законопроект будет вынесен на рассмотрение в сессионный зал 10 апреля.

Ранее заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что поможет украинцам побороть страх перед мобилизацией.