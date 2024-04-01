Експерт розповів, кого з силовиків очікує відстрочка від мобілізації

Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко став гостем студії Ранок.LIVE. Він прокоментував ситуацію щодо ротацій у Силах оборони та пояснив необхідність замінити бійців на передовій свіжими силами.

Про це Чаленко розповів у ефірі Новини.LIVE у понеділок, 1 квітня.

Бійцям необхідна ротація

"Близько 30% бійців знаходяться на передовій. Але треба розділяти питання логістики, забезпечення. Один-два мільйони — це усі сили оборони України. З поліцією, Нацгвардією. Нацгвардія воює, 9 бригад. Поліція входить у Сили оборони", — пояснив Чаленко.

Експерт наголосив, що зараз вкрай важливо проводити ротації і відправляти на заслужений відпочинок тих, хто довгий час перебуває на передовій.

"Людина, яка прослужила 18 місяців, має бути відправлена на цивільну службу. Про демобілізацію у час військового стану йтися не може, проте звільнення від військової служби внесене у законопроєкт. Тут треба зберегти баланс, але зробити, щоб цих абсолютно негідних випадків на вулицях теж не було", — вважає політолог.

Також ситуацію прокоментував народний депутат від партії "Голос" Роман Лозинський.

"Дуже багато категорій втратили відстрочки. Це частина держслужбовців, це члени правоохоронних органів, ДБР. Це декілька сотень тисяч людей", — розповів депутат.

Нагадаємо, нещодавно нардеп Олексій Гончаренко розповів, що є велика ймовірність, що винесений законопроєкт буде винесений на розгляд в сесійну залу 10 квітня.

Раніше заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що допоможе українцям побороти страх перед мобілізацією.