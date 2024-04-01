Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Експерт розповів, кого з силовиків очікує відстрочка від мобілізації arrow
Експерт розповів, кого з силовиків очікує відстрочка від мобілізації

Експерт розповів, кого з силовиків очікує відстрочка від мобілізації

01 квітня 2024 р. 18:11

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:18 Чим відрізняються російські атаки по Україні від торішніх — відповідь експерта

Text

18:55 Новий пакет допомоги США та що отримає Україна — ефір Новини.LIVE

Text

18:11 Експерт розповів, кого з силовиків очікує відстрочка від мобілізації

Text

16:09 Демченко відповів, які пункти пропуску наразі блокують польські фермери

Text

14:50 Більша частина флоту Росії перебуває у Новоросійську — причини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:03 На якому етапі розгляд законопроєкту про мобілізацію — відповідь нардепа

Text
Ексклюзив

13:32У оборонному комітеті ВР розповіли, якими сумами хочуть мотивувати військових

Text

11:02 Речник Повітряних сил відповів, як ЗСУ можуть збивати російські КАБи

Text

10:34Євлаш розповів про нову російську стратегію застосування ракетних ударів

Text

10:11У Повітряних силах пояснили, чому в Україні оголошують тривогу через загрозу балістики

Text

19:18 Чим відрізняються російські атаки по Україні від торішніх — відповідь експерта

Text

18:55 Новий пакет допомоги США та що отримає Україна — ефір Новини.LIVE

Text

18:11 Експерт розповів, кого з силовиків очікує відстрочка від мобілізації

Text

16:09 Демченко відповів, які пункти пропуску наразі блокують польські фермери

Text

14:50 Більша частина флоту Росії перебуває у Новоросійську — причини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:03 На якому етапі розгляд законопроєкту про мобілізацію — відповідь нардепа

Text
Ексклюзив

13:32 У оборонному комітеті ВР розповіли, якими сумами хочуть мотивувати військових

Text

11:02 Речник Повітряних сил відповів, як ЗСУ можуть збивати російські КАБи

Text

10:34 Євлаш розповів про нову російську стратегію застосування ракетних ударів

Text

10:11 У Повітряних силах пояснили, чому в Україні оголошують тривогу через загрозу балістики

Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко став гостем студії Ранок.LIVE. Він прокоментував ситуацію щодо ротацій у Силах оборони та пояснив необхідність замінити бійців на передовій свіжими силами.

Про це Чаленко розповів у ефірі Новини.LIVE у понеділок, 1 квітня.

Бійцям необхідна ротація

"Близько 30% бійців знаходяться на передовій. Але треба розділяти питання логістики, забезпечення. Один-два мільйони — це усі сили оборони України. З поліцією, Нацгвардією. Нацгвардія воює, 9 бригад. Поліція входить у Сили оборони", — пояснив Чаленко. 

Експерт наголосив, що зараз вкрай важливо проводити ротації і відправляти на заслужений відпочинок тих, хто довгий час перебуває на передовій.

"Людина, яка прослужила 18 місяців, має бути відправлена на цивільну службу. Про демобілізацію у час військового стану йтися не може, проте звільнення від військової служби внесене у законопроєкт. Тут треба зберегти баланс, але зробити, щоб цих абсолютно негідних випадків на вулицях теж не було", — вважає політолог.

Також ситуацію прокоментував народний депутат від партії "Голос" Роман Лозинський. 

"Дуже багато категорій втратили відстрочки. Це частина держслужбовців, це члени правоохоронних органів, ДБР. Це декілька сотень тисяч людей", — розповів депутат.

Нагадаємо, нещодавно нардеп Олексій Гончаренко розповів, що є велика ймовірність, що винесений законопроєкт буде винесений на розгляд в сесійну залу 10 квітня. 

Раніше заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що допоможе українцям побороти страх перед мобілізацією.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:39 Мешканці Бєлгорода скаржаться на ситуацію у місті та байдужість Москви — перехоплення ГУР

19:36 В Україні розпочалася демобілізація строковиків

19:36 Зеленський провів нараду щодо співпраці України та НАТО — головне зі звернення

19:31 Прикордонники показали усю красу західного кордону з висоти пташиного польоту

19:27 Кого з працівників в Україні можна бронювати у квітні 2024 року — повний список

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:20 Черги на кордоні увечері — на яких КПП доведеться зачекати

Text

19:18 Чим відрізняються російські атаки по Україні від торішніх — відповідь експерта

19:03 На кордоні викрили двох ухилянтів з підробленими документами, — ДПСУ

Text

18:55 Новий пакет допомоги США та що отримає Україна — ефір Новини.LIVE

18:47 Новий комісар Ради Європи з прав людини анонсував візит до України

19:39 Мешканці Бєлгорода скаржаться на ситуацію у місті та байдужість Москви — перехоплення ГУР

19:36 В Україні розпочалася демобілізація строковиків

19:36 Зеленський провів нараду щодо співпраці України та НАТО — головне зі звернення

19:31 Прикордонники показали усю красу західного кордону з висоти пташиного польоту

19:27 Кого з працівників в Україні можна бронювати у квітні 2024 року — повний список

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:20 Черги на кордоні увечері — на яких КПП доведеться зачекати

19:03 На кордоні викрили двох ухилянтів з підробленими документами, — ДПСУ

18:47 Новий комісар Ради Європи з прав людини анонсував візит до України

18:45 Причаїлись у траві — на Одещині прикордонники викрили ухилянтів

18:41 В Москві проводять евакуацію з Курського вокзалу — що трапилося

14:00 Це не жарт — в Одесі до Дня сміху запустили перший фонтан

07:30 Одеський гумор не порівняти ні з чим — Олег Філімонов про 1 квітня

Ексклюзив

06:04 Третя посівна під обстрілами — скільки врожаю планують зібрати та що буде з цінами в Україні

31 березня 2024

20:46 Втратив кінцівки, але не втратив життя — історія бійця, який вчиться заново ходити

08:13 ТОП найочікуваніших ігор квітня — скільки вони коштують та коли вийдуть

30 березня 2024

18:28 Spartan — як британський бронеавтомобіль рятує життя українським солдатам

06:15 Сік селери та чи можна його вживати літрами — пояснення нутриціолога

29 березня 2024
Ексклюзив

18:39 Напруга зростає — як розвиватимуться економічні відносини між Україною та Польщею, — Пєхота

17:36 Зміна Зеленського під час війни й організація виборів у Криму — до чого готується ЦВК

17:30 Повний блекаут в Одесі — як містяни борються з відключенням світла

Text

19:18 Чим відрізняються російські атаки по Україні від торішніх — відповідь експерта

Text

18:55 Новий пакет допомоги США та що отримає Україна — ефір Новини.LIVE

Text

18:11 Експерт розповів, кого з силовиків очікує відстрочка від мобілізації

Text

16:09 Демченко відповів, які пункти пропуску наразі блокують польські фермери

Text

14:50 Більша частина флоту Росії перебуває у Новоросійську — причини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:03 На якому етапі розгляд законопроєкту про мобілізацію — відповідь нардепа

Text
Ексклюзив

13:32 У оборонному комітеті ВР розповіли, якими сумами хочуть мотивувати військових

Text

11:02 Речник Повітряних сил відповів, як ЗСУ можуть збивати російські КАБи

Text

10:34 Євлаш розповів про нову російську стратегію застосування ракетних ударів

Text

10:11 У Повітряних силах пояснили, чому в Україні оголошують тривогу через загрозу балістики