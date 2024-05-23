Экс-нардеп Томенко прокомментировал мобилизацию осужденных

Бывший народный депутат Украины Николай Томенко прокомментировал мобилизацию осужденных. По его словам, если такой человек захотел воевать, то должны учитываться желания и категория приговоров.

Об этом Николай Томенко сказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 23 мая.

Мобилизация осужденных в Украине

"Если речь идет, например, о мелких преступлениях, то есть речь не идет там об убийстве, изнасиловании, хищении в крупных размерах и так далее, а речь идет о преступлениях более низкого уровня, то такой вариант, я считаю, правомерен", — говорит экс-нардеп.

По его словам, нужно анализировать, какие подразделения и как будет происходить мобилизация. Томенко отметил, что это сравнимо с общественными работами в мирное время. Однако во время полномасштабного вторжения речь идет о военных.

Томенко добавил, что мобилизация осужденных не решает проблему доукомплектования Вооруженных сил Украины, ведь это небольшие количественные параметры.

Напомним, около 5 тысяч осужденных согласились с тем, что нужно принимать закон об условно-досрочном освобождении путем заключения контракта на военную службу. Но помехой мобилизации заключенных может стать отсутствие желания осужденного идти воевать.

Также министр юстиции Денис Малюска считает, что категорию осужденных коррупционеров вполне спокойно можно отправить на фронт.