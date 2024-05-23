Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Екснардеп Томенко прокоментував мобілізацію засуджених arrow
Екснардеп Томенко прокоментував мобілізацію засуджених

Екснардеп Томенко прокоментував мобілізацію засуджених

23 травня 2024 р. 11:01

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:30 Попович назвав кількість російських військових на кордоні із Харківщиною та Сумщиною

Text

11:01 Екснардеп Томенко прокоментував мобілізацію засуджених

Text

08:55 В Україні можуть мобілізувати 2–3% трудового фонду, — економіст Сергій Фурса

Text

08:00 Удари по РФ західною зброєю та збагачення ексзаступника керівника ОП — ефір Новини.LIVE

Text

07:58 Дні українського кіно та візит науковців з університету Каразіна, — головні новини з Німеччини

22 травня 2024
Text

23:45 Експерт розкритикував Безуглу за коментарі щодо військових

Text

22:05 Наслідки ракетного удару РФ по Харкову — останні новини 22 травня

Text

19:20 У ДПСУ назвали кількість чоловіків, які потонули у Тисі за два роки війни

Text

17:50 Розслідування будівництва фортифікацій та боротьба з кол-центрами — ефір Новини.LIVE

Text

16:50 На місці зруйнованого Каховського водосховища виріс густий ліс — еколог розповів про флору

Text

11:30 Попович назвав кількість російських військових на кордоні із Харківщиною та Сумщиною

Text

11:01 Екснардеп Томенко прокоментував мобілізацію засуджених

Text

08:55 В Україні можуть мобілізувати 2–3% трудового фонду, — економіст Сергій Фурса

Text

08:00 Удари по РФ західною зброєю та збагачення ексзаступника керівника ОП — ефір Новини.LIVE

Text

07:58 Дні українського кіно та візит науковців з університету Каразіна, — головні новини з Німеччини

22 травня 2024
Text

23:45 Експерт розкритикував Безуглу за коментарі щодо військових

Text

22:05 Наслідки ракетного удару РФ по Харкову — останні новини 22 травня

Text

19:20 У ДПСУ назвали кількість чоловіків, які потонули у Тисі за два роки війни

Text

17:50 Розслідування будівництва фортифікацій та боротьба з кол-центрами — ефір Новини.LIVE

Text

16:50 На місці зруйнованого Каховського водосховища виріс густий ліс — еколог розповів про флору

Колишній народний депутат України Микола Томенко прокоментував мобілізацію засуджених. За його словами, якщо така людина захотіла воювати, то повинні враховуватися бажання та категорія вироків.

Про це Микола Томенка сказав в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 23 травня.

Мобілізація засуджених в Україні

"Якщо йдеться, наприклад, про дрібні злочини, тобто не йдеться там про вбивство, зґвалтування, розкрадання в великих розмірах і так далі, а йдеться про нижчого рівня злочини, то такий варіант, я вважаю, правомірний", — каже екснардеп.

За його словами, потрібно аналізувати, які підрозділи та в який спосіб відбуватиметься мобілізація. Томенко зазначив, що це можна порівняти з громадськими роботами в мирний час. Однак під час повномасштабного вторгнення йдеться про військові. 

Томенко додав, що мобілізація засуджених не вирішує проблему доукомплектування Збройних сил України, адже це невеликі кількісні параметри.

Нагадаємо, майже 5 тисяч засуджених погодилися із тим, що потрібно ухвалювати закон про умовно-дострокове звільнення шляхом укладання контракту на військову службу. Але на заваді мобілізації ув'язнених може стати відсутність бажання засудженого йти воювати.

Також міністр юстиції Денис Малюська вважає, що категорію засуджених корупціонерів цілком спокійно можна відправити на фронт

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

12:20 Розвідка НАТО помічена поблизу берегів Чорного моря — де патрулює літак

12:14 У Дніпрі повідомляють про сильний вибух

12:12 Російські туристи більше не зможуть відвідати Норвегію

12:06 Підозрюваному у викраденні авто у Києві оголосили вирок — яке покарання

11:51 Брудно брешете — Мосейчук накинулась на депутатку, яка відреагувала на її скандальну заяву

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:50 Хвилі дронів у напрямку Одеської області — росіяни посилили атаки безпілотниками на регіон

11:40 Внаслідок обстрілу Харкова є загиблі та поранені — деталі від міської влади

11:31 В Україні узаконили домашніх працівників — ключові зміни

Text

11:30 Попович назвав кількість російських військових на кордоні із Харківщиною та Сумщиною

11:22 У Генштабі повідомили, на яких напрямках фронту окупанти намагаються просуватися вперед

12:20 Розвідка НАТО помічена поблизу берегів Чорного моря — де патрулює літак

12:14 У Дніпрі повідомляють про сильний вибух

12:12 Російські туристи більше не зможуть відвідати Норвегію

12:06 Підозрюваному у викраденні авто у Києві оголосили вирок — яке покарання

11:51 Брудно брешете — Мосейчук накинулась на депутатку, яка відреагувала на її скандальну заяву

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:50 Хвилі дронів у напрямку Одеської області — росіяни посилили атаки безпілотниками на регіон

11:40 Внаслідок обстрілу Харкова є загиблі та поранені — деталі від міської влади

11:31 В Україні узаконили домашніх працівників — ключові зміни

11:22 У Генштабі повідомили, на яких напрямках фронту окупанти намагаються просуватися вперед

11:20 По 600 доларів за дитину — працівника міграційної служби на Одещині викрили на хабарництві

05:57 Від "Азовсталі" до Кринок — як воює морська піхота

22 травня 2024
Ексклюзив

19:00 Відпочинок в Одесі — вартість житла та розваг

06:40 Ціни на латунь в Україні — скільки ви отримаєте за 1 кг кольорових металів наприкінці травня

05:56 YPR-765 — нідерландські бронемашини, які рятують життя українським військовим

21 травня 2024
Ексклюзив

19:02 Що буде зі світлом найближчим часом, – інтерв'ю з депутаткою ВР

16:30 Оновлення документів призовника — як одеситам стати на облік у ЦНАП

15:09 Українців попередили про погіршення якості мобільного зв'язку та інтернету — що кажуть оператори

11:39 Microsoft представила новий комп'ютер зі штучним інтелектом — скільки він коштує

06:40 Ціни на алюміній наприкінці травня — скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

06:36 Чому без звільнення Криму Україна не вистоїть — велике інтерв'ю Рефата Чубарова

Text

11:30 Попович назвав кількість російських військових на кордоні із Харківщиною та Сумщиною

Text

11:01 Екснардеп Томенко прокоментував мобілізацію засуджених

Text

08:55 В Україні можуть мобілізувати 2–3% трудового фонду, — економіст Сергій Фурса

Text

08:00 Удари по РФ західною зброєю та збагачення ексзаступника керівника ОП — ефір Новини.LIVE

Text

07:58 Дні українського кіно та візит науковців з університету Каразіна, — головні новини з Німеччини

22 травня 2024
Text

23:45 Експерт розкритикував Безуглу за коментарі щодо військових

Text

22:05 Наслідки ракетного удару РФ по Харкову — останні новини 22 травня

Text

19:20 У ДПСУ назвали кількість чоловіків, які потонули у Тисі за два роки війни

Text

17:50 Розслідування будівництва фортифікацій та боротьба з кол-центрами — ефір Новини.LIVE

Text

16:50 На місці зруйнованого Каховського водосховища виріс густий ліс — еколог розповів про флору