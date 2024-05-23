Екснардеп Томенко прокоментував мобілізацію засуджених

Колишній народний депутат України Микола Томенко прокоментував мобілізацію засуджених. За його словами, якщо така людина захотіла воювати, то повинні враховуватися бажання та категорія вироків.

Про це Микола Томенка сказав в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 23 травня.

Мобілізація засуджених в Україні

"Якщо йдеться, наприклад, про дрібні злочини, тобто не йдеться там про вбивство, зґвалтування, розкрадання в великих розмірах і так далі, а йдеться про нижчого рівня злочини, то такий варіант, я вважаю, правомірний", — каже екснардеп.

За його словами, потрібно аналізувати, які підрозділи та в який спосіб відбуватиметься мобілізація. Томенко зазначив, що це можна порівняти з громадськими роботами в мирний час. Однак під час повномасштабного вторгнення йдеться про військові.

Томенко додав, що мобілізація засуджених не вирішує проблему доукомплектування Збройних сил України, адже це невеликі кількісні параметри.

Нагадаємо, майже 5 тисяч засуджених погодилися із тим, що потрібно ухвалювати закон про умовно-дострокове звільнення шляхом укладання контракту на військову службу. Але на заваді мобілізації ув'язнених може стати відсутність бажання засудженого йти воювати.

Також міністр юстиції Денис Малюська вважає, що категорію засуджених корупціонерів цілком спокійно можна відправити на фронт.