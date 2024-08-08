Длигач назвал мобилизационный потенциал Украины — сколько человек призывают ежегодно

В Украине идет военное положение и общая мобилизация в ряды войска. В то же время мобилизационный потенциал составляет около 5 миллионов граждан.

Об этом заявил глава совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач в эфире Вечір.LIVE.

Мобилизация в Украине

По словам Длигача, мобилизационный потенциал Украины — 4,9 миллиона человек. А в год в ряды армии призывают около 200 тысяч человек.

"По динамике, то, что я слышу от наших знакомых в ТЦК и от военного командования, будто выполняется, нет проблем с мобилизацией, вопрос в том, что как она происходит", — сказал он.

Эксперт отметил, что подавляющее большинство мобилизованных непригодны.