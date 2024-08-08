Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Длигач назвал мобилизационный потенциал Украины — сколько человек призывают ежегодно arrow
Длигач назвал мобилизационный потенциал Украины — сколько человек призывают ежегодно

Длигач назвал мобилизационный потенциал Украины — сколько человек призывают ежегодно

8 августа 2024 г. 20:39

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:11 Военный аналитик прогнозирует еще одну операцию после прорыва границы РФ

Text

20:39 Длигач назвал мобилизационный потенциал Украины — сколько человек призывают ежегодно

Text

19:39 Мэр Конотопа заявил, что активность ДРГ на границе уменьшилась

Text

18:56 Нардеп Савчук заявила, что украинцам, которые до войны работали в России, не выдают паспорт Украины

Text

18:45 Нардеп объяснил, почему нет смысла перекрывать вентиль на газораспределительной станции в Судже

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:08 Эксперт заявил, что в Украине может произойти 7-балльное землетрясение — какие регионы он коснется

Text

17:50 Реакция США и ЕС на ситуацию в Курщине и жалобы россиян на отсутствие эвакуации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:11 Воин 3-й ОШБр объяснил, что необходимо для войска, чтобы иметь преимущество над врагом

Text

16:30 Мэр Конотопа прокомментировал ситуацию с "пластилиновым" асфальтом

Text

16:15 Военный психолог заявил, что многих инструкторов из учебных полигонов отправили на войну

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

21:11 Военный аналитик прогнозирует еще одну операцию после прорыва границы РФ

Text

20:39 Длигач назвал мобилизационный потенциал Украины — сколько человек призывают ежегодно

Text

19:39 Мэр Конотопа заявил, что активность ДРГ на границе уменьшилась

Text

18:56 Нардеп Савчук заявила, что украинцам, которые до войны работали в России, не выдают паспорт Украины

Text

18:45 Нардеп объяснил, почему нет смысла перекрывать вентиль на газораспределительной станции в Судже

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:08 Эксперт заявил, что в Украине может произойти 7-балльное землетрясение — какие регионы он коснется

Text

17:50 Реакция США и ЕС на ситуацию в Курщине и жалобы россиян на отсутствие эвакуации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:11 Воин 3-й ОШБр объяснил, что необходимо для войска, чтобы иметь преимущество над врагом

Text

16:30 Мэр Конотопа прокомментировал ситуацию с "пластилиновым" асфальтом

Text

16:15 Военный психолог заявил, что многих инструкторов из учебных полигонов отправили на войну

В Украине идет военное положение и общая мобилизация в ряды войска. В то же время мобилизационный потенциал составляет около 5 миллионов граждан.

Об этом заявил глава совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач в эфире Вечір.LIVE.

Мобилизация в Украине

По словам Длигача, мобилизационный потенциал Украины — 4,9 миллиона человек. А в год в ряды армии призывают около 200 тысяч человек.

"По динамике, то, что я слышу от наших знакомых в ТЦК и от военного командования, будто выполняется, нет проблем с мобилизацией, вопрос в том, что как она происходит", — сказал он.

Эксперт отметил, что подавляющее большинство мобилизованных непригодны.

Также важные новости дня по теме:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

21:13 В Трускавце стоматолог толкнул недовольную клиентку — что решил суд

Text

21:11 Военный аналитик прогнозирует еще одну операцию после прорыва границы РФ

21:04 Жан Беленюк получил бронзу на Олимпийских Играх

21:02 На Львовщине полиция спасла девушку, которая из-за безответной любви хотела прыгнуть с моста

20:52 В Херсонской области прогремели взрывы — тяжело ранены двое мужчин

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:46 Насибов с одним глазом проиграл схватку в финале Олимпиады — украинец взял "серебро"

20:42 Наступление на Курскую область — The Telegraph назвало выгоду Украины от захвата территорий

Text

20:39 Длигач назвал мобилизационный потенциал Украины — сколько человек призывают ежегодно

20:18 Под Киевом за превышение скорости задержали водителя с признаками наркотического опьянения

20:01 Магучих ответила, на что потратит призовые средства за золото на Олимпиаде-2024

21:13 В Трускавце стоматолог толкнул недовольную клиентку — что решил суд

21:04 Жан Беленюк получил бронзу на Олимпийских Играх

21:02 На Львовщине полиция спасла девушку, которая из-за безответной любви хотела прыгнуть с моста

20:52 В Херсонской области прогремели взрывы — тяжело ранены двое мужчин

20:46 Насибов с одним глазом проиграл схватку в финале Олимпиады — украинец взял "серебро"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:42 Наступление на Курскую область — The Telegraph назвало выгоду Украины от захвата территорий

20:18 Под Киевом за превышение скорости задержали водителя с признаками наркотического опьянения

20:01 Магучих ответила, на что потратит призовые средства за золото на Олимпиаде-2024

20:00 Члены семей посмертных Героев Украины — имеют ли они право на отсрочку

19:56 Безопасность приложения "Армия+" — в Минобороны объяснили, хранятся ли данные военных

Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

5 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Text

21:11 Военный аналитик прогнозирует еще одну операцию после прорыва границы РФ

Text

20:39 Длигач назвал мобилизационный потенциал Украины — сколько человек призывают ежегодно

Text

19:39 Мэр Конотопа заявил, что активность ДРГ на границе уменьшилась

Text

18:56 Нардеп Савчук заявила, что украинцам, которые до войны работали в России, не выдают паспорт Украины

Text

18:45 Нардеп объяснил, почему нет смысла перекрывать вентиль на газораспределительной станции в Судже

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:08 Эксперт заявил, что в Украине может произойти 7-балльное землетрясение — какие регионы он коснется

Text

17:50 Реакция США и ЕС на ситуацию в Курщине и жалобы россиян на отсутствие эвакуации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:11 Воин 3-й ОШБр объяснил, что необходимо для войска, чтобы иметь преимущество над врагом

Text

16:30 Мэр Конотопа прокомментировал ситуацию с "пластилиновым" асфальтом

Text

16:15 Военный психолог заявил, что многих инструкторов из учебных полигонов отправили на войну