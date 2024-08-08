Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація до лав війська. Водночас мобілізаційний потенціал становить майже 5 мільйонів громадян.

Про це заявив голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач в ефірі Вечір.LIVE.

Мобілізація в Україні

За словами Длігач, мобілізаційний потенціал України — 4,9 мільйонів людей. А на рік до лав армії призивають близько 200 тисяч осіб.

"За динамікою, те, що я чую від наших знайомих в ТЦК і від військового командування, наче виконується, нема проблем з мобілізацією, питання в тому, що як вона відбувається", — сказав він.

Експерт зауважив, що переважна більшість мобілізованих є непридатними.