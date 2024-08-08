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Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

08 серпня 2024 р. 20:39

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19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

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18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

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18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:08 Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

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В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація до лав війська. Водночас мобілізаційний потенціал становить майже 5 мільйонів громадян.

Про це заявив голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач в ефірі Вечір.LIVE.

Мобілізація в Україні

За словами Длігач, мобілізаційний потенціал України — 4,9 мільйонів людей. А на рік до лав армії призивають близько 200 тисяч осіб.

"За динамікою, те, що я чую від наших знайомих в ТЦК і від військового командування, наче виконується, нема проблем з мобілізацією, питання в тому, що як вона відбувається", — сказав він.

Експерт зауважив, що переважна більшість мобілізованих є непридатними.

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21:02 На Львівщині поліція врятувала дівчину, яка через нерозділене кохання хотіла стрибнути з моста

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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