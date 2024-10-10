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Депутат объяснил, в чем проблема мобилизации мужчин от 18 до 25 лет

Депутат объяснил, в чем проблема мобилизации мужчин от 18 до 25 лет

10 октября 2024 г. 12:58

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Закон о запрете мобилизации украинцев от 18 до 25 лет — это фактически не запрет, а исправление ошибки в законодательстве. Народный депутат объяснил, в чем была проблема призыва военнообязанных этой возрастной категории.

Об этом заявил нардеп Игорь Фрис в эфире Ранок.LIVE в четверг, 10 октября.

Мобилизация мужчин от 18 до 25 лет

Народный депутат Игорь Фрис объяснил решение Рады о запрете мобилизации украинцев от 18 до 25 лет. По словам нардепа, таким образом депутаты исправляли ошибку в законодательстве. 

"Это было консолидированное решение всех парламентских фракций депутатских групп. Мы исправляли ошибку, а не запрещали мобилизацию молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет", — сказал Игорь Фрис. 

По словам народного избранника, речь шла о случаях, когда 16-летним молодым людям при постановке на учет в ТЦК выдавали "приписное", а ограниченно годным — военный билет. Таким образом, украинцы с "приписным" подлежали мобилизации с 25 лет, а те, кто имел военный билет — с 18.

"В военном билете было написано, что он военнообязанный, но ограниченно годный. И если он был военнообязанным — его можно было мобилизовать до 25 лет. Хотя других таких же молодых людей мобилизовали исключительно с 25 лет. Эту коллизию и исправила ВРУ", — пояснил депутат.

Напомним, 9 октября Верховная Рада одобрила в целом закон 11379-Д, запрещающий мобилизовывать украинцев младше 25 лет.

Также Новини.LIVE писали, вручают ли повестки в рекрутинговом центре. По словам представителя МОУ, в центрах рекрутинга никогда не раздавали повестки и не могут это делать, ведь это гражданская среда, где работают гражданские рекрутеры, преимущественно женщины.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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