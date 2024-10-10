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Депутата пояснив, у чому проблема мобілізації чоловіків від 18 до 25 років

Депутата пояснив, у чому проблема мобілізації чоловіків від 18 до 25 років

10 жовтня 2024 р. 12:58

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10:20 Що впливає на покарання за СЗЧ — коментар військового юриста

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08:00 Зима без блекаутів та пауза в бронюванні працівників підприємств — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Буданов у Вовчанську та візит Зеленського до Хорватії — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Заборона мобілізації до 25 років та повернення українців додому — ефір День.LIVE

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Закон про заборону мобілізації українців від 18 до 25 років — це фактично не заборона, а виправлення помилки в законодавстві. Народний депутат пояснив, у чому була проблема призову військовозобов'язаних цієї вікової категорії. 

Про це заявив нардеп Ігор Фріс в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 10 жовтня. 

Мобілізація чоловіків від 18 до 25 років

Народний депутат Ігор Фріс пояснив рішення Ради про заборону мобілізації українців від 18 до 25 років. За словами нардепа, таким чином депутати виправляли помилку в законодавстві. 

"Це було консолідоване рішення всіх парламентських фракцій депутатських груп. Ми виправляли помилку, а не забороняли мобілізацію молодих людей віком від 18 до 25 років", — сказав Ігор Фріс. 

За словами народного обранця, йшлося про випадки, коли 16-річним молодим людям при взятті на облік у ТЦК видавали "приписне", а обмежено придатним — військовий квиток. Таким чином, українці з "приписним" підлягали мобілізації з 25 років, а ті, хто мав військовий квиток — із 18.

"У військовому квитку було написано, що він військовозобовʼязаний, але обмежено придатний. І якщо він був військовозобовʼязаним — його можна було мобілізувати до 25 років. Хоча інших таких самих молодих людей мобілізували виключно з 25 років. Оцю колізію й виправила ВРУ", — пояснив депутат.

Нагадаємо, 9 жовтня Верховна Рада схвалила в цілому закон 11379-Д, який забороняє мобілізовувати українців молодше 25 років. 

Також Новини.LIVE писали, чи вручають повістки у рекрутинговому центрі. За словами представника МОУ, у центрах рекрутингу ніколи не роздавали повістки й не можуть це робити, адже це цивільне середовище, де працюють цивільні рекрутери, переважно жінки.

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14:03 Нардеп пояснив, чому ВРУ призупинила розгляд закону про бронювання

14:00 Чому можуть припинити виплати пенсій в Україні — основні причини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:56 Рекордні військові витрати та скорочення соціалки — яким буде бюджет РФ на 2025 рік

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