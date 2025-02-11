Депутат раскрыл "схему" работы критических предприятий

Для того, чтобы получить отсрочку, забронированные работники возвращают часть своей зарплаты руководителям. Рост платы до 20 тысяч гривен — это фикция.

Об этом рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в эфире Ранок.LIVE.

Схемы критических предприятий

Хлань рассказал, что на самом деле люди после зарплаты возвращают деньги руководителям, чтобы компании могли соответствовать критериям для бронирования. А некоторые даже готовы платить за место на предприятии, чтобы получить бронь.

"Так, увеличилось поступление в бюджет, но не увеличились реальные ставки людей. И фактически в частном секторе заработная плата не увеличивается", — сказал депутат.

В то же время нардеп Георгий Мазурашу подтвердил, что такие "схемы" действительно имеют место, а их появление было ожидаемым.

Напомним, в Украине будут действовать новые правила бронирования. Так, критические предприятия до 28 февраля должны пройти проверку соответствия новым критериям.

Отметим, в Украине предприятия могут забронировать работников от мобилизации, но для этого нужно выполнить определенные условия. Критерии для бронирования уже определили для всех областей Украины.