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Депутат розкрив "схему" роботи критичних підприємств

Депутат розкрив "схему" роботи критичних підприємств

11 лютого 2025 р. 12:41

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13:00 Трамп оголосив про переговори з Зеленським — ефір День.LIVE

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12:41 Депутат розкрив "схему" роботи критичних підприємств

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11:48 Херсонці масово виїжджають через загрозу постійних обстрілів

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10:24 Військовий висловився про бійки між ТЦК та призовниками

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08:00 Чого очікувати від Мюнхенської конференції — ефір Ранок.LIVE

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Для того, аби отримати відстрочку, заброньовані працівники повертають частину своєї зарплати керівникам. Зростання плати до 20 тисяч гривень — це фікція. 

Про це розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань в ефірі Ранок.LIVE.

Схеми критичних підприємств 

Хлань розповів, що насправді люди після зарплати повертають гроші керівникам, щоб компанії могли відповідати критеріям для бронювання. А дехто навіть готовий платити за місце на підприємстві, щоб отримати бронь.

"Так, збільшилось надходження до бюджету, але не збільшились реальні ставки людей. І фактично в приватному секторі заробітна плата не збільшується", — сказав депутат. 

Водночас нардеп Георгій Мазурашу підтвердив, що такі "схеми" справді мають місце, а їхня поява була очікуваною.

Нагадаємо, в Україні діятимуть нові правила бронювання. Так, критичні підприємства до 28 лютого мають пройти перевірку відповідності новим критеріям.

Зазначимо, в Україні підприємства можуть забронювати працівників від мобілізації, але для цього потрібно виконати певні умови. Критерії для бронювання вже визначили для всіх областей України.

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14:49 Динамо в драматичній грі програло Аталанті в Юнацькій Лізі УЄФА

14:48 Чи порушив Потап закон — стало відомо, хто дає дозволи на виїзд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:48 Революція в ШІ — OpenAI готує власний чип до 2026 року

14:47 Працевлаштування з е-ВОД — чи достатньо цього документа

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12:41 Депутат розкрив "схему" роботи критичних підприємств

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11:48 Херсонці масово виїжджають через загрозу постійних обстрілів

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10:24 Військовий висловився про бійки між ТЦК та призовниками

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