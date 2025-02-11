Депутат розкрив "схему" роботи критичних підприємств

Для того, аби отримати відстрочку, заброньовані працівники повертають частину своєї зарплати керівникам. Зростання плати до 20 тисяч гривень — це фікція.

Про це розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань в ефірі Ранок.LIVE.

Схеми критичних підприємств

Хлань розповів, що насправді люди після зарплати повертають гроші керівникам, щоб компанії могли відповідати критеріям для бронювання. А дехто навіть готовий платити за місце на підприємстві, щоб отримати бронь.

"Так, збільшилось надходження до бюджету, але не збільшились реальні ставки людей. І фактично в приватному секторі заробітна плата не збільшується", — сказав депутат.

Водночас нардеп Георгій Мазурашу підтвердив, що такі "схеми" справді мають місце, а їхня поява була очікуваною.

Нагадаємо, в Україні діятимуть нові правила бронювання. Так, критичні підприємства до 28 лютого мають пройти перевірку відповідності новим критеріям.

Зазначимо, в Україні підприємства можуть забронювати працівників від мобілізації, але для цього потрібно виконати певні умови. Критерії для бронювання вже визначили для всіх областей України.