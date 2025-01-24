Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

США требуют от Украины снижения мобилизационного возраста до 18 лет, чтобы увеличить численность армии. Однако этого нельзя допустить, вместо этого лучше, чтобы мужчины от 18 до 25 лет проходили соответствующие военные учения.

Об этом заявил народный депутат Сергей Демченко в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 24 января.

Снижение мобилизационного возраста

"Я уверен и моя позиция не изменится, что мы не имеем права уменьшать возраст для наших граждан, которые будут воевать на фронте. И я могу согласиться с тем, что граждане в возрасте от 18 до 25 должны быть обучены для того, чтобы использовать военные возможности, которые есть сейчас", — сказал нардеп.

Он отметил, что когда такие люди достигнут соответствующего мобилизационного возраста — то уже будут иметь навыки для защиты страны от врага. В то же время Демченко отметил, что в случае принятия снижения призывного возраста — вопрос дальнейшего существования нашего государства будет под угрозой.

"Если от меня будет зависеть решение: или уменьшить мобилизационный возраст, или прекращать войну — я сделаю все, чтобы прекратить войну, чтобы сохранить нашу нацию и государство на будущее", — добавил он.

Ранее стало известно, как происходит процедура взятия на воинский учет осужденных и их мобилизация в ряды армии.

А в Минобразования заявили, что никаких дискуссий относительно мобилизации студентов или преподавателей не происходит. А любые противоречия в законе будут урегулированы