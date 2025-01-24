Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

США вимагають від України зниження мобілізаційного віку до 18 років, аби збільшити чисельність армії. Однак цього не можна допустити, натомість краще аби чоловіки від 18 до 25 років проходили відповідні військові навчання.

Про це заявив народний депутат Сергій Демченко в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 24 січня.

Зниження мобілізаційного віку

"Я впевнений і моя позиція не зміниться, що ми не маємо право зменшувати вік для наших громадян, які будуть воювати на фронті. І я можу погодитися з тим, що громадяни віком від 18 до 25 мають бути навчені для того, аби використати військові можливості, які є наразі", — сказав нардеп.

Він зазначив, що коли такі люди досягнуть відповідного мобілізаційного віку — то вже матимуть навички для захисту країни від ворога. Водночас Демченко наголосив, що у разі ухвалення зниження призовного віку — питання подальшого існування нашої держави буде під загрозою.

"Якщо від мене буде залежати рішення: або зменшити мобілізаційний вік, або припиняти війну — я зроблю все, аби припинити війну, щоб зберегти нашу націю і державу на майбутнє", — додав він.

Раніше стало відомо, як відбувається процедура взяття на військовий облік засуджених та їхня мобілізація до лав армії.

А в Міносвіти заявили, що жодних дискусій щодо мобілізації студентів чи викладачів не відбувається. А будь-які суперечності в законі будуть врегульовані.