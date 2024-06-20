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Демченко объяснил, какой документ военнообязанные должны предъявить на границе

Демченко объяснил, какой документ военнообязанные должны предъявить на границе

20 июня 2024 г. 10:58

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Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что украинцы на границе смогут предъявить электронную версию военно-учетного документа. Таким образом, удастся упростить процедуру проверки документов на границе.

Об этом Демченко сообщил в эфире национального телемарафона "Едині новини" в четверг, 20 июня.

Электронная версия военно-учетных документов

Демченко отметил, что решения о пропуске лиц будут приниматься на основе наличия всех необходимых условий пропуска и информации, которая дает основания для пересечения границы:

"В частности, это касается и наличия в военно-учетных документах в бумажной или электронной форме информации с указанием оснований об освобождении от мобилизации и т.п.", — отметил представитель ГПСУ.

Также, для обеспечения проверки и организации надлежащего процесса в пунктах пропуска, исключения использования поддельных документов пограничники, в случае необходимости, осуществляют проверку информации по военно-учетным документам через систему "Оберіг".

Ранее мы сообщали, что электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Соответствующее разъяснение Минобороны направило всем уполномоченным органам.

В Минобороны объяснили, в каких случаях можно исправить данные в "Резерв+" онлайн — без визита в ТЦК. В частности, граждане могут заполнить заявку, которая поступит в реестр "Оберег" для исправления данных.

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