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Демченко пояснив, який документ військовозобов'язані повинні пред'явити на кордоні

Демченко пояснив, який документ військовозобов'язані повинні пред'явити на кордоні

20 червня 2024 р. 10:58

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Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що українці на кордоні зможуть пред'явити електронну версію військово-облікового документа. Таким чином вдасться спростити процедуру перевірки документів на кордоні.

Про це Демченко повідомив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у четвер, 20 червня.

Електронна версія військово-облікових документів

Демченко зазначив, що рішення про пропуск осіб ухвалюватимуться на основі наявності всіх необхідних умов пропуску та інформації, яка дає підстави для перетину кордону:

"Зокрема, це стосується і наявності у військово-облікових документах у паперовій або електронній формі інформації із зазначенням підстав про звільнення від мобілізації тощо", — зазначив речник ДПСУ.

Також, для забезпечення перевірки та організації належного процесу в пунктах пропуску, унеможливлення використання підроблених документів прикордонники, у разі необхідності, здійснюють перевірку інформації за військово-обліковими документами через систему "Оберіг".

Раніше ми повідомляли, що електронний військово-обліковий документ має таку саму юридичну силу, як і паперовий. Відповідне роз'яснення Міноборони надіслало всім уповноваженим органам.

У Міноборони пояснили, в яких випадках можна виправити дані у "Резерв+" онлайн — без візиту до ТЦК. Зокрема, громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру "Оберіг" для виправлення даних.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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07:51 У Франції відбулись масові протести проти ультраправих — головні новини тижня з Парижу

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23:36 Гончаренко висловив категоричну позицію щодо економічного бронювання

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21:57 У Києві зруйновано пішохідну частину шляхопроводу на Жилянській — що відомо

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21:27 Ексчлен уряду Польщі заявив, що Україна управляється мафіозним чином

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