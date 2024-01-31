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Дальше будет только хуже — адвокат объяснил, что не так с новым законопроектом о мобилизации

31 января 2024 г. 12:50

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11:30 Не надо раскачивать лодку — Тищенко прокомментировал возможное увольнение Залужного

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10:22 Рост тарифов на электричество и новые детали авиатрощи ИЛ-76 — последние новости 30 января

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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09:54 Работа продолжается — Тищенко о разоблачении ботоферм в Киеве и сотрудничестве с ТЦК

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В Верховную Раду внесли новый законопроект о мобилизации. В то же время, как заявил адвокат Ростислав Кравец, существует большая вероятность того, что документ еще будут изменять. Ведь он не содержит значительных изменений.

Об этом адвокат заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE ведущим Дине Бернацкой и Виталию Прудиусу.

Новый законопроект о мобилизации — что не так с документом

"На самом деле, он принципиально никаких изменений не имеет, кроме только ухудшения. Дальше будет только хуже. Вместо того чтобы мотивировать идти в Вооруженные силы, руководители пытаются запугивать людей. Это ни к чему хорошему не приведет", — резюмировал адвокат.

Это, в частности, касается электронного кабинета военнообязанных. На их создание необходимо будет выделить значительные средства из госбюджета, с чем сейчас страна и так испытывает проблемы.

Ростислав Кравец также добавил, что как минимум в связи с этим правительство отправит обновленный законопроект на доработку снова.

Напомним, депутаты готовят законопроект по изменениям бронирования сотрудников. Они предлагают ввести ежемесячный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации для разных категорий работников.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:23 Э-повестка, мобилизация в 25 и отмена бронирования — эфир Ранок.LIVE

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