Дальше будет только хуже — адвокат объяснил, что не так с новым законопроектом о мобилизации

В Верховную Раду внесли новый законопроект о мобилизации. В то же время, как заявил адвокат Ростислав Кравец, существует большая вероятность того, что документ еще будут изменять. Ведь он не содержит значительных изменений.

Об этом адвокат заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE ведущим Дине Бернацкой и Виталию Прудиусу.

Новый законопроект о мобилизации — что не так с документом

"На самом деле, он принципиально никаких изменений не имеет, кроме только ухудшения. Дальше будет только хуже. Вместо того чтобы мотивировать идти в Вооруженные силы, руководители пытаются запугивать людей. Это ни к чему хорошему не приведет", — резюмировал адвокат.

Это, в частности, касается электронного кабинета военнообязанных. На их создание необходимо будет выделить значительные средства из госбюджета, с чем сейчас страна и так испытывает проблемы.

Ростислав Кравец также добавил, что как минимум в связи с этим правительство отправит обновленный законопроект на доработку снова.

Напомним, депутаты готовят законопроект по изменениям бронирования сотрудников. Они предлагают ввести ежемесячный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации для разных категорий работников.