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Далі буде тільки гірше — адвокат пояснив, що не так з новим законопроєктом про мобілізацію

31 січня 2024 р. 12:50

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До Верховної Ради внесли новий законопроєкт про мобілізацію. Водночас, як заявив адвокат Ростислав Кравець, існує велика ймовірність, що документ ще будуть змінювати. Адже він не містить значних змін. 

Про це адвокат заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE ведучим Діні Бернацькій та Віталію Прудиусу. 

Новий законопроєкт про мобілізацію — що не так із документом

"Насправді, він принципово жодних змін не має, окрім тільки погіршення. Далі буде тільки гірше. Замість того, щоб мотивувати йти до Збройних сил, керівники намагаються залякувати людей. Це ні до чого доброго не призведе", — резюмував адвокат. 

Це, зокрема, стосується електронного кабінету військовозобов'язаних. На їх створення необхідно буде виділити значні кошти з держбюджету, з чим і так наразі країна має проблеми.  

Ростислав Кравець також додав, що як мінімум через це уряд відправить оновлений законопроєкт на доопрацювання знову.

Нагадаємо, депутати готують законопроєкт щодо змін бронювання співробітників. Вони пропонують запровадити щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

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13:21 Ексголова Верховного суду Князєв вийде на свободу — яка причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:18 Військовослужбовці ЗСУ патрулюватимуть вулиці Львівщини інакше — що відомо

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10:22 Зростання тарифів на електрику та нові деталі авіатрощі ІЛ-76 — останні новини 30 січня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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