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Почему обучение мобилизованных в Украине такое низкокачественное — объяснение военного психолога

Почему обучение мобилизованных в Украине такое низкокачественное — объяснение военного психолога

1 августа 2024 г. 10:35

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10:35 Почему обучение мобилизованных в Украине такое низкокачественное — объяснение военного психолога

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18:40 Сазонов объяснил последствия поддержки украинцами уклонистов от мобилизации

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Украинские учебные центры имеют низкокачественные подходы к обучению мобилизованных граждан. Преимущественно это связано с разным подходом к обучению, которое проводят инструкторы.

Об этом заявил военный психолог Андрей Козинчук в эфире Ранок.LIVE в четверг, 1 августа.

Почему украинские учебные центры такие низкокачественные

Как поделился своими наблюдениями эксперт, недавно в его бригаду пришло мотивированное, но совсем не обученное пополнение. Поэтому военнослужащие продолжают еще около места самостоятельно учить боевому делу новобранцев.

"Очень мало коммуникации между бригадами и учебными центрами — вот что плохо. Учебный центр не дает специфики. У каждого свой опыт. Например, прошедшие фронт штурмы. А мы сейчас воюем под оборону — это совершенно другая история", — заявил Козинчук.

Проблемы в ВСУ — что известно

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что делать, если мобилизованного отправляют на фронт без или с очень низкой военной подготовкой.

Также недавно украинский кинорежиссер Олег Сенцов, ныне служащий в ВСУ, рассказал, что Украина никогда не вступит в НАТО без "зачистки советизации" в армии.

Кроме того, о "советизации" в армии, заявляла нардеп Марьяна Безуглая: политик заявила, что приход Александра Сырского на должность главкома ВСУ не принес обновлений в структуре и принципах работы Генерального штаба.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:21 Угроза с Черного моря сохраняется — сколько кораблей оккупантов на дежурстве сегодня

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