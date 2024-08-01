Чому навчання мобілізованих в Україні таке низькоякісне — пояснення військового психолога

Українські навчальні центри мають низькоякісні підходи до навчання мобілізованих громадян. Переважно, це пов'язано з різним підходом до навчання, яке проводять інструктори.

Про це заявив військовий психолог Андрій Козінчук в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 1 серпня.

Чому українські навчальні центри такі низькоякісні

Як поділився своїми спостереженнями експерт, нещодавно у його бригаду прийшло мотивоване, проте зовсім не навчене поповнення. Тому військовослужбовці продовжують ще близько місця самостійно вчити бойовій справі новобранців.

"Дуже мало комунікації між бригадами й навчальними центрами — ось що погано. Навчальний центр не дає специфіки. У кожного свій досвід. Наприклад, ті, хто пройшов фронт, штурми. А ми зараз воюємо під оборону — це абсолютно інша історія", — заявив Козінчук.

Проблеми в ЗСУ — що відомо

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що робити, якщо мобілізованого відправляють на фронт без або з дуже низькою військовою підготовкою.

Також нещодавно український кінорежисер Олег Сєнцов, який нині служить в ЗСУ, розповів, що Україна ніколи не вступить до НАТО без "зачистки радянщини" в армії.

Крім того, про "радянщину" у війську заявляла нардепка Мар'яна Безугла: політикиня заявила, що прихід Олександра Сирського на посаду головкома ЗСУ не приніс оновлень у структурі та принципах роботи Генерального штабу.