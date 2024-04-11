Чмут рассказал, какие проблемы должен решить закон о мобилизации

Руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут отметил, что законопроект о мобилизации должен решить все проблемы, которые существуют в этой сфере. Но заметил, что переговоры с депутатами затягиваются из-за большого количества поправок и других административных препятствий.

Об этом руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут рассказал в интервью для Украинской правды.

Какие проблемы должен решить закон о мобилизации

Чмут выразил возмущение по поводу торможения рекрутинга и децентрализации базовой общевойсковой подготовки, что, по его мнению, ослабляет усилия по обороне. Он также выразил недоверие к политикам, занимающимся вопросами мобилизации, отметив, что парламент не может собраться на голосование, хотя война требует оперативных решений.

Вспоминая законопроект о мобилизации, Чмут отметил, что он должен решить все проблемы, с которыми сталкиваются военные и граждане. Он призвал депутатов принять надлежащие решения, поскольку время, отводимое для мобилизации, бесконечно, и устранение проблем должно произойти быстро.

"Мы теряем время, которое нам обеспечивают сотни тысяч мужчин и женщин на поле боя. Это время не бесконечно", — отметил Чмут.

Чмут закончил свое выступление выражением надежды, что депутаты, ответственные за принятие законодательных решений, не останутся безнаказанными и вовремя решат вопросы, касающиеся обороны страны.

Напомним, что Тарас Чмут рассказывает, что Александр Сырский проявляет себя иначе, чем Валерий Залужный. В то же время он отмечает, что в отношении должностных лиц следует говорить по результатам их работы, а не в момент назначения.

Также мы рассказывали о том, что Чмут оценил готовность Киева к вероятному повторному наступлению россиян.