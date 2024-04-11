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Чмут рассказал, какие проблемы должен решить закон о мобилизации

Чмут рассказал, какие проблемы должен решить закон о мобилизации

11 апреля 2024 г. 13:05

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13:05 Чмут рассказал, какие проблемы должен решить закон о мобилизации

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12:04 Военный объяснил, почему Украине нужна срочная мобилизация

Text

10:33 Генерал-лейтенант рассказал, по каким целям РФ нужно бить Украине

Text

10:11 Камельчук объяснил, почему на рассмотрение законопроекта о мобилизации осталось всего 30 нардепов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:44 Атаки на российские НПЗ — депутат прокомментировал украинскую дипломатию

Text

09:21 Гуменюк рассказала о вражеской тактике обстрелов Украины этой ночью

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Руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут отметил, что законопроект о мобилизации должен решить все проблемы, которые существуют в этой сфере. Но заметил, что переговоры с депутатами затягиваются из-за большого количества поправок и других административных препятствий.

Об этом руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут рассказал в интервью для Украинской правды.

Какие проблемы должен решить закон о мобилизации

Чмут выразил возмущение по поводу торможения рекрутинга и децентрализации базовой общевойсковой подготовки, что, по его мнению, ослабляет усилия по обороне. Он также выразил недоверие к политикам, занимающимся вопросами мобилизации, отметив, что парламент не может собраться на голосование, хотя война требует оперативных решений.

Вспоминая законопроект о мобилизации, Чмут отметил, что он должен решить все проблемы, с которыми сталкиваются военные и граждане. Он призвал депутатов принять надлежащие решения, поскольку время, отводимое для мобилизации, бесконечно, и устранение проблем должно произойти быстро.

"Мы теряем время, которое нам обеспечивают сотни тысяч мужчин и женщин на поле боя. Это время не бесконечно", — отметил Чмут.

Чмут закончил свое выступление выражением надежды, что депутаты, ответственные за принятие законодательных решений, не останутся безнаказанными и вовремя решат вопросы, касающиеся обороны страны.

Напомним, что Тарас Чмут рассказывает, что Александр Сырский проявляет себя иначе, чем Валерий Залужный. В то же время он отмечает, что в отношении должностных лиц следует говорить по результатам их работы, а не в момент назначения.

Также мы рассказывали о том, что Чмут оценил готовность Киева к вероятному повторному наступлению россиян.

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14:18 "Сливал" адреса участников АТО оккупантам — в Харьковской области разоблачили предателя

14:10 Истребители НАТО перехватили российский разведывательный самолет ИЛ-20

14:08 В Луганской области погиб пресс-офицер Минобороны РФ, сопровождавший пропагандистов, — СМИ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:06 Германия планирует создать международный фонд для восстановления Украины

14:00 Судьба Черноморского флота РФ — что готовит Украина для оккупантов

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13:05 Чмут рассказал, какие проблемы должен решить закон о мобилизации

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12:04 Военный объяснил, почему Украине нужна срочная мобилизация

Text

10:33 Генерал-лейтенант рассказал, по каким целям РФ нужно бить Украине

Text

10:11 Камельчук объяснил, почему на рассмотрение законопроекта о мобилизации осталось всего 30 нардепов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:44 Атаки на российские НПЗ — депутат прокомментировал украинскую дипломатию

Text

09:21 Гуменюк рассказала о вражеской тактике обстрелов Украины этой ночью

Text

07:59 Зеленский сделал заявление — эфир Новини.LIVE

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01:50 Врач Комаровский рассказал о радиации в случае подрыва оккупированной Запорожской АЭС

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22:17 У Путина заканчиваются деньги — Кульпа в эфире Новини.LIVE