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Чмут розповів, які проблеми має вирішити закон про мобілізацію

Чмут розповів, які проблеми має вирішити закон про мобілізацію

11 квітня 2024 р. 13:05

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12:04 Військовий пояснив, чому Україні потрібна термінова мобілізація

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10:33 Генерал-лейтенант розповів, по яких цілях РФ потрібно бити Україні

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10:11 Камельчук пояснив, чому на розгляд законопроєкту про мобілізацію залишилися лише 30 нардепів

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09:21 Гуменюк розповіла про ворожу тактику обстрілів України цієї ночі

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Керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут зазначив, що законопроект про мобілізацію має вирішити всі проблеми, що існують у цій сфері. Але зауважив, що переговори із депутатами затягуються через велику кількість правок та інших адміністративних перешкод.

Про це керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розповів в інтерв'ю для Української правди.

Які проблеми має вирішити закон про мобілізацію 

Чмут висловив обурення з приводу гальмування рекрутингу та децентралізації базової загальновійськової підготовки, що, на його думку, заслаблює зусилля з оборони. Він також висловив недовіру до політиків, які займаються питаннями мобілізації, зауваживши, що парламент не може зібратися на голосування, хоча війна вимагає оперативних рішень.

Згадуючи про законопроект про мобілізацію, Чмут зазначив, що він повинен вирішити всі проблеми, з якими стикаються військові та громадяни. Він закликав депутатів прийняти належні рішення, оскільки час, який відводиться для мобілізації, нескінченний, і усунення проблем має відбутися швидко.

"Ми втрачаємо час, який нам забезпечують сотні тисяч чоловіків і жінок на полі бою. Цей час не безкінечний", — зазначив Чмут. 

Чмут закінчив своє виступлення виразом надії, що депутати, відповідальні за прийняття законодавчих рішень, не залишаться безкарними і вчасно вирішать питання, що стосуються оборони країни.

Нагадаємо, що Тарас Чмут розповідає, що Олександр Сирський проявляє себе інакше, ніж Валерій Залужний. Водночас він зазначає, що стосовно посадових осіб варто говорити за результатами їх роботи, а не в момент призначення.

Також ми розповідали про те, що Чмут оцінив готовність Києва до ймовірного повторного наступу росіян. 

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13:34 Аналітики переглянули свій прогноз щодо рецесії в США — що змінилось

13:30 Ворог завдав удару балістикою по Миколаєву — збільшилась кількість жертв

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:30 Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, де в Україні завтра буде спекотно

13:23 Військові, які пройшли полон, отримали право на демобілізацію, — нардеп

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