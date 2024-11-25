Бронирование от мобилизации — нардеп назвала основную проблему

Народный депутат Ирина Констанкевич объяснила, почему будут пересматривать условия бронирования от мобилизации. Она назвала основную проблему.

Об этом Ирина Констанкевич сказала в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 25 ноября.

Бронирование от мобилизации

Нардеп отметила, что забронированных есть более миллиона, но на некоторых предприятиях почти нет мужчин.

По словам Констанкевич, сейчас существует острый дефицит людей, которые могут пополнить ряды ВСУ. Проблемой она назвала значительные нарушения в системе бронирования, где фигурируют миллионы забронированных, хотя часть из них не работает на критических предприятиях.

"Поэтому надо действительно сделать анализ и ревизию — сколько же есть мужчин, которые могут держать оружие в руках, которых можно научить", — добавила нардеп.

Напомним, Кабинет Министров Украины обновил процедуру бронирования военнообязанных. Начиная с 1 декабря этого года, оно будет осуществляться через электронный портал "Дія".

Ранее Кабмин утвердил порядок, согласно которому некоторым военнообязанным отменят отсрочку уже в феврале.