Бронювання від мобілізації — нардеп назвала основну проблему

Народна депутатка Ірина Констанкевич пояснила, чому будуть переглядати умови бронювання від мобілізації. Вона назвала основну проблему.

Про це Ірина Констанкевич сказала в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 25 листопада.

Бронювання від мобілізації

Нардепка зазначила, що заброньованих є понад мільйон, але на деяких підприємствах майже немає чоловіків.

За словами Констанкевич, наразі існує гострий дефіцит людей, які можуть поповнити лави ЗСУ. Проблемою вона назвала значні порушення в системі бронювання, де фігурують мільйони заброньованих, хоча частина з них не працює на критичних підприємствах.

"Тому треба справді зробити аналіз і ревізію — скільки ж є чоловіків, які можуть тримати зброю в руках, яких можна навчити", — додала нардепка.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України оновив процедуру бронювання військовозобов'язаних. Починаючи з 1 грудня цього року, воно здійснюватиметься через електронний портал "Дія".

Раніше Кабмін затвердив порядок, згідно з яким деяким військовозобов'язаним скасують відстрочку вже у лютому.