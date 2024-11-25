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Бронювання від мобілізації — нардеп назвала основну проблему

Бронювання від мобілізації — нардеп назвала основну проблему

25 листопада 2024 р. 13:19

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13:19 Бронювання від мобілізації — нардеп назвала основну проблему

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Народна депутатка Ірина Констанкевич пояснила, чому будуть переглядати умови бронювання від мобілізації. Вона назвала основну проблему.

Про це Ірина Констанкевич сказала в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 25 листопада.

Бронювання від мобілізації

Нардепка зазначила, що заброньованих є понад мільйон, але на деяких підприємствах майже немає чоловіків.

За словами Констанкевич, наразі існує гострий дефіцит людей, які можуть поповнити лави ЗСУ. Проблемою вона назвала значні порушення в системі бронювання, де фігурують мільйони заброньованих, хоча частина з них не працює на критичних підприємствах. 

"Тому треба справді зробити аналіз і ревізію — скільки ж є чоловіків, які можуть тримати зброю в руках, яких можна навчити", — додала нардепка.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України оновив процедуру бронювання військовозобов'язаних. Починаючи з 1 грудня цього року, воно здійснюватиметься через електронний портал "Дія".

Раніше Кабмін затвердив порядок, згідно з яким деяким військовозобов'язаним скасують відстрочку вже у лютому.

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14:30 Суми можуть здивувати — які зарплати в кондукторів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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