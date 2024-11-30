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Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

30 ноября 2024 г. 8:24

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12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

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В Украине еще несколько миллионов мужчин подлежат мобилизации. В то же время появляются мнения относительно снижения призывного возраста.

Об этом заявила народный депутат Лариса Билозир в эфире Вечір.LIVE.

Снижение мобилизационного возраста

По словам нардепа, еще 3,7 миллиона мужчин в возрасте от 25 лет в Украине подлежат мобилизации.

Однако, несмотря на статистику, все же появляются мнения относительно снижения мобилизационного возраста.

"А мы хотим еще выгрести всю молодежь в селах, которые еще мамы не успели вывезти. Мы же знаем, что очень много матерей вывозят своих детей 15, 16, 17 лет. Ну, это у кого-то есть, я не осуждаю. У кого-то сын старший воюет, она его вывезла, потому что сердце ее не выдержит две смерти, понимаете?", — отметила Билозир.

Ранее издание Reuters писало, что США призывают Украину снизить возраст мобилизации до 18 лет. Там полагают, что это изменит боевые силы украинской армии.

А Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблема украинской армии в оснащении солдат надлежащим вооружением, а не в количестве войск.

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08:45 Субсидия и льготы на коммуналку — можно ли оформить одновременно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:30 Кого мобилизуют в ВСУ в декабре 2024 года в первую очередь

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22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

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18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

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12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

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