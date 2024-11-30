Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

В Украине еще несколько миллионов мужчин подлежат мобилизации. В то же время появляются мнения относительно снижения призывного возраста.

Об этом заявила народный депутат Лариса Билозир в эфире Вечір.LIVE.

Снижение мобилизационного возраста

По словам нардепа, еще 3,7 миллиона мужчин в возрасте от 25 лет в Украине подлежат мобилизации.

Однако, несмотря на статистику, все же появляются мнения относительно снижения мобилизационного возраста.

"А мы хотим еще выгрести всю молодежь в селах, которые еще мамы не успели вывезти. Мы же знаем, что очень много матерей вывозят своих детей 15, 16, 17 лет. Ну, это у кого-то есть, я не осуждаю. У кого-то сын старший воюет, она его вывезла, потому что сердце ее не выдержит две смерти, понимаете?", — отметила Билозир.

Ранее издание Reuters писало, что США призывают Украину снизить возраст мобилизации до 18 лет. Там полагают, что это изменит боевые силы украинской армии.

А Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблема украинской армии в оснащении солдат надлежащим вооружением, а не в количестве войск.