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Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

30 листопада 2024 р. 08:24

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23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

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22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

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18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

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13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

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13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

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В Україні ще кілька мільйонів чоловіків підлягають мобілізації. Водночас все ж з'являються думки стосовно зниження призовного віку.

Про це заявила народна депутатка Лариса Білозір в ефірі Вечір.LIVE.

Зниження мобілізаційного віку

За словами нардепки, ще 3,7 мільйонів чоловіків віком від 25 років в Україні підлягають мобілізації.

Однак попри статистику, все ж з'являються думки щодо зниження мобілізаційного віку.

"А ми хочемо ще вигребти всю молодь у селах, які ще мами не встигли вивезти. Ми ж знаємо, що дуже багато матерів вивозять своїх дітей 15, 16, 17 років. Ну, це ж у когось є, я не засуджую. У когось син старший воює, вона його вивезла, тому що серце її не витримає дві смерті, розумієте?", — зауважила Білозір.

Раніше видання Reuters писало, що США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Там вважають, що це змінить бойові сили української армії.

А Президент України Володимир Зеленський заявив, що проблема української армії в оснащенні солдатів належним озброєння, а не в кількості військ.

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09:28 У Києві стався великий прорив трубопроводу — відео наслідків

09:21 ЗСУ атакували нафтобазу у Ростовській області — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:15 Оприлюднені графіки відключень світла для споживачів Одеси

09:05 Робота на вихідних — як українцям швидко отримати гроші

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