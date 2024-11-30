Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

В Україні ще кілька мільйонів чоловіків підлягають мобілізації. Водночас все ж з'являються думки стосовно зниження призовного віку.

Про це заявила народна депутатка Лариса Білозір в ефірі Вечір.LIVE.

Зниження мобілізаційного віку

За словами нардепки, ще 3,7 мільйонів чоловіків віком від 25 років в Україні підлягають мобілізації.

Однак попри статистику, все ж з'являються думки щодо зниження мобілізаційного віку.

"А ми хочемо ще вигребти всю молодь у селах, які ще мами не встигли вивезти. Ми ж знаємо, що дуже багато матерів вивозять своїх дітей 15, 16, 17 років. Ну, це ж у когось є, я не засуджую. У когось син старший воює, вона його вивезла, тому що серце її не витримає дві смерті, розумієте?", — зауважила Білозір.

Раніше видання Reuters писало, що США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Там вважають, що це змінить бойові сили української армії.

А Президент України Володимир Зеленський заявив, що проблема української армії в оснащенні солдатів належним озброєння, а не в кількості військ.