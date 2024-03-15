Адвокат рассказал, как можно эффективно и в рамках закона бороться с уклонистами

В Украине идет мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины. При этом некоторые методы ее проведения очень жесткие, зато поощрение для мужчин идти в армию практически отсутствует.

Ситуацию объяснил правозащитник Игорь Шавров, дал эксклюзивный комментарий корреспондентке Odesa.LIVE Анастасии Рвачевой по поводу последних изменений в закон о мобилизации.

Условия новой мобилизации жесткие

"Попытки изменить систему очень жесткие и необоснованные. Поэтому и возникает проблема с их принятием", — рассказал Шавров.

Адвокат отметил, что военнообязанных пытаются силой заставить прийти в территориальные центры комплектования. Однако стоило бы сделать больший уклон в поощрение.

"Например, наладить социальное обеспечение мобилизованных. Гарантировать, что в случае какой-либо беды семьи не будут брошены государством", — объяснил свое мнение адвокат.

По мнению правозащитника наиболее эффективным способом борьбы с уклонистами являются штрафы и блокирование счетов в случае их неуплаты.

"Если человек не оплатит штраф, то это приведет к блокированию счетов", — считает юрист.

При этом он отметил, что речь идет об очень серьезных штрафах в пределах от 100 до 200 тысяч гривен.

Украинские пограничники начали использовать электронный реестр военнообязанных "Оберег". Он должен помочь в скорейшей проверке мужчин на пропускных пунктах.

Также мы рассказывали, какие главные плюсы и минусы электронного реестра военнообязанных.