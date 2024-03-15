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Адвокат розповів, як можна ефективно і в рамках закону боротися з ухилянтами

Адвокат розповів, як можна ефективно і в рамках закону боротися з ухилянтами

15 березня 2024 р. 03:08

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03:08 Адвокат розповів, як можна ефективно і в рамках закону боротися з ухилянтами

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03:08 Адвокат розповів, як можна ефективно і в рамках закону боротися з ухилянтами

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18:05 Експерт розповів про чотири страхи військовозобов'язаних перед мобілізацією

Text

17:34 Як буде відбуватися демобілізація та хто залишиться на фронті — відповідь експертів

Text

12:30 Мобілізація в Україні — нардеп пояснив, як збільшити мотивацію у військових

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:05 Бабій розповів, чому досі не ухвалили законопроєкт про мобілізацію

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10:17 Нардеп заявив, що обмеження керування авто для ухилянтів можуть повернути в законопроєкт

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В Україні триває мобілізація до лав Збройних сил України. При цьому деякі методи її проведення є дуже жорсткими, натомість заохочення для чоловіків іти до війська практично відсутнє.

Ситуацію пояснив правозахисник Ігор Шавров, дав ексклюзивний коментар кореспондентці Odesa.LIVE Анастасії Рвачовій щодо останніх змін до закону про мобілізацію.

Умови нової мобілізації є жорсткими

"Спроби змінити систему є дуже жорсткими і необгрунтованими. Тому і виникає проблема з їх прийняттям", — розповів Шавров.

Адвокат зазначив, що військовозобов'язаних намагаються силою змусити прийти до територіальних центрв комплектування. Проте варто було б зробити більший ухил в заохочення.

"Наприклад, налагодити соціальне забезпечення мобілізованих. Гарантувати, що у разі якоїсь халепи сім'ї не будуть кинуті державою", — пояснив свою думку адвокат.

На думку правозахисника найбільш ефективним способом боротьби з ухилянтами є штрафи та блокування рахунків у разі їх несплати.

"Якщо людина не сплатить штраф, то це призведе до блокування рахунків", — вважаэ юрист.

При цьому він зазначив, що йдеться про дуже серйозні штрафи в межах від 100 до 200 тисяч гривень.

Українські прикордонники почали використовувати електронний реєстр військовозобовʼязаних "Оберіг". Він має допомогти у швидкій перевірці чоловіків на пропускних пунктах.

Також ми розповідали, які головні плюси та мінуси електронного реєстру військовозобов'язаних.

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23:47 Франція не піде у наступ на РФ у разі відправлення військ до України, — Макрон

23:38 Боррель спрогнозував, коли стануть зрозумілими результати війни РФ проти України

23:38 Кличко має намір звільнити директора київського метро Віктора Брагінського

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20:13 Чи рухне економіка без податкової реформи — ефір Новини.LIVE

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19:53 Юрист пояснив, як працює система "Оберіг" і чи можна з неї видалитися

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18:05 Експерт розповів про чотири страхи військовозобов'язаних перед мобілізацією

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12:30 Мобілізація в Україні — нардеп пояснив, як збільшити мотивацію у військових

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