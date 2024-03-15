Адвокат розповів, як можна ефективно і в рамках закону боротися з ухилянтами

В Україні триває мобілізація до лав Збройних сил України. При цьому деякі методи її проведення є дуже жорсткими, натомість заохочення для чоловіків іти до війська практично відсутнє.

Ситуацію пояснив правозахисник Ігор Шавров, дав ексклюзивний коментар кореспондентці Odesa.LIVE Анастасії Рвачовій щодо останніх змін до закону про мобілізацію.

Умови нової мобілізації є жорсткими

"Спроби змінити систему є дуже жорсткими і необгрунтованими. Тому і виникає проблема з їх прийняттям", — розповів Шавров.

Адвокат зазначив, що військовозобов'язаних намагаються силою змусити прийти до територіальних центрв комплектування. Проте варто було б зробити більший ухил в заохочення.

"Наприклад, налагодити соціальне забезпечення мобілізованих. Гарантувати, що у разі якоїсь халепи сім'ї не будуть кинуті державою", — пояснив свою думку адвокат.

На думку правозахисника найбільш ефективним способом боротьби з ухилянтами є штрафи та блокування рахунків у разі їх несплати.

"Якщо людина не сплатить штраф, то це призведе до блокування рахунків", — вважаэ юрист.

При цьому він зазначив, що йдеться про дуже серйозні штрафи в межах від 100 до 200 тисяч гривень.

Українські прикордонники почали використовувати електронний реєстр військовозобовʼязаних "Оберіг". Він має допомогти у швидкій перевірці чоловіків на пропускних пунктах.

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