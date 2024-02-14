Военный рассказал, как рекрутинговые центры влияют на репутацию ТЦК

В Украине все больше действуют рекрутинговые центры Вооруженных Сил Украины. Работают они отдельно от ТЦК и СП, что только подтверждает неэффективность и усугубляет сомнения населения в отношении других.

Такое мнение высказал рекрутер 3-й ОШБр Даниил Коваль в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Военный прокомментировал неэффективность работы ТЦК

По словам Коваля, система ТЦК должна усовершенствоваться. В то же время наблюдается тенденция создания рекрутинговых центров ВСУ, действующих отдельно от центров комплектования. Это, по мнению военного, лишь подтверждает сомнительность их работы.

"Если государство создает рекрутинговые центры, которые отделены от ТЦК, то таким образом оно только подтверждает сомнения населения относительно ТЦК", — сказал Коваль.

Военный о мобилизационном законе

Кроме того, Даниил Коваль подчеркнул, что новый законопроект о мобилизации рассматривается очень долго.

По его мнению, в документе следует оставить ограничение прав на управление транспортным средством, а также блокировку счетов, если человек уклоняется от службы.

"Если человек отказывается от своей конституционной обязанности перед государством, то логично, что и государство тогда откажется от своих обязанностей перед гражданином", — сказал Коваль.

Что касается снижения призывного возраста, то Коваль считает, что эта инициатива ни к чему не приведет, если не будет положительной и отрицательной мотивации. К примеру, положительная — это увеличение доплат, предоставление жилья и т.п., негативная — ограничение прав за невыполнение своих обязанностей перед законом.

Напомним, Кабинет министров Украины расширил полномочия работников Территориальных центров комплектования социальной поддержки в пятницу, 9 февраля. Они будут действовать во время мобилизации и военного положения.

Также представитель одного из ТЦК в Киеве ответил, имеют ли право военными задерживать и насильно доставлять военнообязанных.