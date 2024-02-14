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Військовий розповів, як рекрутингові центри впливають на репутацію ТЦК

Військовий розповів, як рекрутингові центри впливають на репутацію ТЦК

14 лютого 2024 р. 11:40

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В Україні все більше починають діяти рекрутингові центри Збройних Сил України. Працюють вони окремо від ТЦК та СП, що лише підтверджує неефективність та посилює сумніви населення щодо других. 

Таку думку висловив рекрутер 3-ї ОШБр Данило Коваль в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Військовий прокоментував неефективність роботи ТЦК

За словами Коваля, система ТЦК повинна вдосконалюватися. Натомість, спостерігається тенденція створення рекрутингових центрів ЗСУ, які діють окремо від центрів комплектування. Це, на думку, військового, лише підтверджує їх сумнівність роботи. 

"Якщо держава створює рекрутингові центри, які є відділені від ТЦК, то таким чином вона тільки підтверджує сумніви населення щодо ТЦК", — сказав Коваль. 

Військовий про мобілізаційний закон

Крім того, Данило Коваль наголосив, що новий законопроєкт про мобілізацію розглядається надзвичайно довго. 

На його думку, у документі варто лишити обмеження прав на керування транспортним засобом, а також блокування рахунків, якщо людина ухиляється від служби.

"Якщо людина відмовляється від свого конституційного обов'язку перед державою, то логічно, що і держава тоді відмовиться від своїх обов'язків перед громадянином", — сказав Коваль. 

Що стосується зниження призовного віку, то Коваль вважає, що ця ініціатива ні до чого не призведе, якщо не буде позитивної та негативної мотивації. До прикладу, позитивна — це збільшення доплат, надання житла тощо, негативна — обмеження прав за невиконання своїх обов'язків перед законом. 

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України розширив повноваження працівників Територіальних центрів комплектування на соціальної підтримки у п'ятницю, 9 лютого. Вони діятимуть під час мобілізації та воєнного стану.

Також представник одного з ТЦК у Києві відповів, чи мають право військкоми затримувати та силоміць доставляти військовозобов'язаних.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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