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Последствия ракетной атаки россиян и закон о мобилизации — эфир Новини.LIVE

12 февраля 2024 г. 19:35

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19:35 Последствия ракетной атаки россиян и закон о мобилизации — эфир Новини.LIVE

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19:35 Последствия ракетной атаки россиян и закон о мобилизации — эфир Новини.LIVE

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18:49 Наемники из Непала и 30-километровый поезд — Евгений Дикий объяснил стратегии российской армии

Text

18:24 Старлинки и африканские наемники — чем россияне укрепляют свою армию

Text

18:01 Jerry Heil рассказала, для чего на самом деле едет на Евровидение

Text

17:49 Гордон рассказал, как Ринат Ахметов спас его семью от российских ДРГ

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16:43 Jerry Heil поделилась деталями подготовки к Евровидению

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В Харькове ликвидировали последствия вражеского удара дронами 9 февраля. В результате атаки погибли семь человек, среди которых дети. Об этом и не только поговорят в эфире Новини.LIVE.

Эфир можно посмотреть в 19:35 по ссылке.

О чем эфир

Так, ведущий Вадим Ярошенко в новом выпуске Просто Новини расскажет о ликвидации последствий удара россиян по Харькову 9 февраля.

Также среди тем для обсуждения будет законопроект о мобилизации, который заработает с апреля этого года.

Кроме того, Украина догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего радиуса действия.

Напомним, что 9 февраля Россия ударила по автозаправочной станции в Харькове. По словам мэра Игоря Терехова, в результате атаки разлилось горючее, площадь пожара составила 3700 кв. м.

В результате ночной атаки по городу в частном доме погибла целая семья. В коридоре дома спасатели обнаружили тело мужчины, а мама с детьми пытались спастись в ванной комнате.

Всего в Харькове из-за утечки горюче-смазочных материалов в результате попадания беспилотника дотла сгорели 15 жилых домов .

11 февраля в городе объявили день траура по погибшим в результате российской атаки. Известно о семи жертвах и 57 раненых.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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