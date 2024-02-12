Последствия ракетной атаки россиян и закон о мобилизации — эфир Новини.LIVE

В Харькове ликвидировали последствия вражеского удара дронами 9 февраля. В результате атаки погибли семь человек, среди которых дети. Об этом и не только поговорят в эфире Новини.LIVE.

Эфир можно посмотреть в 19:35 по ссылке.

О чем эфир

Так, ведущий Вадим Ярошенко в новом выпуске Просто Новини расскажет о ликвидации последствий удара россиян по Харькову 9 февраля.

Также среди тем для обсуждения будет законопроект о мобилизации, который заработает с апреля этого года.

Кроме того, Украина догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего радиуса действия.

Напомним, что 9 февраля Россия ударила по автозаправочной станции в Харькове. По словам мэра Игоря Терехова, в результате атаки разлилось горючее, площадь пожара составила 3700 кв. м.

В результате ночной атаки по городу в частном доме погибла целая семья. В коридоре дома спасатели обнаружили тело мужчины, а мама с детьми пытались спастись в ванной комнате.

Всего в Харькове из-за утечки горюче-смазочных материалов в результате попадания беспилотника дотла сгорели 15 жилых домов .

11 февраля в городе объявили день траура по погибшим в результате российской атаки. Известно о семи жертвах и 57 раненых.