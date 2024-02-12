Наслідки ракетної атаки росіян та закон про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

У Харкові ліквідували наслідки ворожого удару дронами 9 лютого. Внаслідок атаки загинули сім людей, серед яких діти. Про це і не тільки поговорять в ефірі Новини.LIVE.

Ефір можна переглянути о 19:35 за посиланням.

Про що ефір

Так, ведучий Вадим Ярошенко у новому випуску Просто Новини розповість про ліквідацію наслідків удару росіян по Харкову 9 лютого.

Також серед тем для обговорення буде законопроєкт про мобілізацію, який запрацює з квітня цього року.

Крім того, Україна наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальнього радіуса дії.

Нагадаємо, що 9 лютого Росія вдарила по автозаправній станції у Харкові. За словами мера Ігоря Терехова, внаслідок атаки розлилося пальне, площа пожежі становила 3700 кв. м.

Внаслідок нічної атаки по місту у приватному будинку загинула ціла сім'я. У коридорі будинку рятувальники знайшли тіло чоловіка, а мама з дітьми намагалися врятуватися у ванній кімнаті.

Загалом у Харкові через витік пально-мастильних матеріалів внаслідок влучання безпілотника вщент згоріли 15 житлових будинків.

11 лютого у місті оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Відомо про сім жертв та 57 поранених.