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Наслідки ракетної атаки росіян та закон про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

12 лютого 2024 р. 19:35

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19:35 Наслідки ракетної атаки росіян та закон про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

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19:35 Наслідки ракетної атаки росіян та закон про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

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18:49 Найманці з Непалу та 30-кілометровий потяг — Євген Дикий пояснив стратегії російської армії

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18:24 Старлінки та африканські найманці — чим росіяни укріплюють свою армію

Text

18:01 Jerry Heil розповіла, для чого насправді їде на Євробачення

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17:49 Гордон розповів, як Рінат Ахметов врятував його родину від російських ДРГ

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17:36 Плюси та мінуси нового законопроєкту про мобілізацію — Камельчук озвучив головні тези

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У Харкові ліквідували наслідки ворожого удару дронами 9 лютого. Внаслідок атаки загинули сім людей, серед яких діти. Про це і не тільки поговорять в ефірі Новини.LIVE.

Ефір можна переглянути о 19:35 за посиланням.

Про що ефір

Так, ведучий Вадим Ярошенко у новому випуску Просто Новини розповість про ліквідацію наслідків удару росіян по Харкову 9 лютого. 

Також серед тем для обговорення буде законопроєкт про мобілізацію, який запрацює з квітня цього року.

Крім того, Україна наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальнього радіуса дії.

Нагадаємо, що 9 лютого Росія вдарила по автозаправній станції у Харкові. За словами мера Ігоря Терехова, внаслідок атаки розлилося пальне, площа пожежі становила 3700 кв. м.

Внаслідок нічної атаки по місту у приватному будинку загинула ціла сім'я. У коридорі будинку рятувальники знайшли тіло чоловіка, а мама з дітьми намагалися врятуватися у ванній кімнаті.

Загалом у Харкові через витік пально-мастильних матеріалів внаслідок влучання безпілотника вщент згоріли 15 житлових будинків

11 лютого у місті оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Відомо про сім жертв та 57 поранених.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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