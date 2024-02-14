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Аспиранты могут получить отсрочку — депутат рассказала о правках к мобилизационному закону

Аспиранты могут получить отсрочку — депутат рассказала о правках к мобилизационному закону

14 февраля 2024 г. 14:55

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12:50 В Украине сократят количество вузов — депутат назвала причину

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12:15 В "Слуге народа" анонсировали большую кадровую "перезагрузку" государства

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11:40 Военный рассказал, как рекрутинговые центры влияют на репутацию ТЦК

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Образовательный Комитет Верховной Рады подал ряд поправок к законопроекту о мобилизации, которые касаются отсрочки для аспирантов-контрактников. Народны депутат Юлия Гришина заявила, что ограничение права для таких студентов противоречит закону.

Об этом политик рассказала в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Отсрочка для аспирантов-контрактников

Согласно положениям законопроекта о мобилизации, как объяснила Гришина, право на отсрочку имели только аспиранты, получающие образование за счет государства. Впрочем, такая норма дискриминационна в отношении тех, кто учится за собственные средства, а также противоречит закону Украины.

Депутат добавила, что в образовательном Комитете приняли совместное решение о предоставлении всем аспирантам, независимо за чей счет они учатся, иметь отсрочку от мобилизации и подали эти правки в законопроект.

"Норма, касающаяся освобождения от призыва аспирантов, получающих образование за счет государства, — дискриминационная, а также нарушает Конституцию", — сказала Гришина.

Напомним, мы писали, можно ли получить заочную отсрочку от мобилизации. Также сообщалось о том, какие документы нужны для получения отсрочки от службы в армии.

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