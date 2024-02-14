Аспіранти можуть отримати відстрочку — депутатка розповіла про правки до мобілізаційного закону

Освітній Комітет Верховної Ради подав низку правок до законопроєкту про мобілізацію, що стосуються відстрочки для аспірантів-контрактників. Народна депутатка Юлія Гришина заявила, що обмеження права для таких студентів суперечить закону.

Про це політик розповіла у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Відстрочка для аспірантів-контрактників

Згідно з положеннями законопроєкту про мобілізацію, як пояснила Гришина, право на відстрочку мали лише аспіранти, які здобувають освіту коштом держави. Втім, така норма є дискримінаційною стосовно тих, хто навчається за власні кошти, а також суперечить закону України.

Депутатка додала, що в освітньому Комітеті ухвалили спільне рішення про надання всім аспірантам, незалежно, чиїм коштом вони навчаються, відстрочки від мобілізації та подали ці правки до законопроєкту.

"Норма, яка стосується звільнення від призову аспірантів, які здобувають освіту коштом держави, — дискримінаційна, а також порушує Конституцію", — сказала Гришина.

Нагадаємо, ми писали, чи можна отримати заочно відстрочку від мобілізації. Також повідомляли про те, які документи потрібні для отримання відстрочки від служби в армії.