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Синоптик сообщила, в какие регионы придет потепление

Синоптик сообщила, в какие регионы придет потепление

9 декабря 2024 г. 22:16

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22:16 Синоптик сообщила, в какие регионы придет потепление

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18:34 Масштабный митинг в Тбилиси — прямой эфир

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18:01 Рябцев предлагает разработать тариф на распределение электрики

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13:00 Зеленский намекнул на конец войны — эфир День.LIVE

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12:34 Пендзин объяснил причину роста цен на продукты для оливье

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Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха сообщила, что украинцев ожидают дождь и мокрый снег. В ближайшие дни на юге ожидается до +14 °C, в Карпатах — до -14 °C.

Об этом Птуха сообщила в эфире День.LIVE в понедельник, 9 декабря.

Дождь и мокрый снег в Украине

Синоптик рассказала, что страну накроют несколько атмосферных фронтов — сначала с юго-запада, а позже — с северо-запада. В южных регионах будет преобладать дождь, в северных и западных — мокрый снег.

"На пятницу ожидаем в Украине в большинстве регионов, кроме южных, небольшой снег без приставки "мокрый", — добавила Птуха.

Она добавила, что вследствие изменения воздушных потоков в конце недели следует ожидать похолодания.

Также во Львове завтра прогнозируют дождь и снег. На дорогах будет гололедица.

Напомним, 10 декабря в Одессе будет шторм. Кроме того, ожидается дождь.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:34 Масштабный митинг в Тбилиси — прямой эфир

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18:01 Рябцев предлагает разработать тариф на распределение электрики

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17:50 Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский намекнул на конец войны — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:34 Пендзин объяснил причину роста цен на продукты для оливье

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08:00 Заявление Трампа о войне и ударе по Сирии — эфир Ранок.LIVE

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17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

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14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

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20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа