Синоптик сообщила, в какие регионы придет потепление

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха сообщила, что украинцев ожидают дождь и мокрый снег. В ближайшие дни на юге ожидается до +14 °C, в Карпатах — до -14 °C.

Об этом Птуха сообщила в эфире День.LIVE в понедельник, 9 декабря.

Дождь и мокрый снег в Украине

Синоптик рассказала, что страну накроют несколько атмосферных фронтов — сначала с юго-запада, а позже — с северо-запада. В южных регионах будет преобладать дождь, в северных и западных — мокрый снег.

"На пятницу ожидаем в Украине в большинстве регионов, кроме южных, небольшой снег без приставки "мокрый", — добавила Птуха.

Она добавила, что вследствие изменения воздушных потоков в конце недели следует ожидать похолодания.

Также во Львове завтра прогнозируют дождь и снег. На дорогах будет гололедица.

Напомним, 10 декабря в Одессе будет шторм. Кроме того, ожидается дождь.