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Синоптик повідомила, в які регіони завітає потепління

Синоптик повідомила, в які регіони завітає потепління

09 грудня 2024 р. 22:16

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22:16 Синоптик повідомила, в які регіони завітає потепління

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22:16 Синоптик повідомила, в які регіони завітає потепління

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18:34 Масштабний мітинг у Тбілісі — прямий ефір

Text

18:01 Рябцев пропонує розробити тариф на розподіл електрики

Text

17:50 Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський натякнув на кінець війни — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:34 Пендзин пояснив причину зростання цін на продукти для олів'є

Text

08:00 Заява Трампа про війну та удар по Сирії — ефір Ранок.LIVE

7 грудня 2024
Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

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14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

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Синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха повідомила, що українців очікують дощ і мокрий сніг. На найближчі дні на півдні очікується до +14 °C, у Карпатах — до -14 °C.

Про це Птуха повідомила в ефірі День.LIVE у понеділок, 9 грудня.

Дощ і мокрий сніг в Україні

Синоптик розповіла, що країну накриють кілька атмосферних фронтів — спочатку з південного заходу, а пізніше — з північного заходу. У південних регіонах переважатиме дощ, у північних і західних — мокрий сніг.

"На п'ятницю очікуємо в Україні у більшості регіонів, окрім південних, на невеликий сніг без приставки "мокрий"", — додала Птуха.

Вона додала, що внаслідок зміни повітряних потоків, в кінці тижня варто очікувати на похолодання.

Також у Львові завтра прогнозують дощ та сніг. На дорогах буде ожеледиця.

Нагадаємо, 10 грудня в Одесі буде шторм. Крім того, очікується дощ.

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21:33 Кого зобов'язали пройти ВЛК до лютого 2025 року — важливі зміни

21:29 У Львові виділили кошти для ремонту центрального архіву

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:13 На Львівщині військовий на день залишив частину — що вирішив суд

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

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