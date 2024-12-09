Синоптик повідомила, в які регіони завітає потепління

Синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха повідомила, що українців очікують дощ і мокрий сніг. На найближчі дні на півдні очікується до +14 °C, у Карпатах — до -14 °C.

Про це Птуха повідомила в ефірі День.LIVE у понеділок, 9 грудня.

Дощ і мокрий сніг в Україні

Синоптик розповіла, що країну накриють кілька атмосферних фронтів — спочатку з південного заходу, а пізніше — з північного заходу. У південних регіонах переважатиме дощ, у північних і західних — мокрий сніг.

"На п'ятницю очікуємо в Україні у більшості регіонів, окрім південних, на невеликий сніг без приставки "мокрий"", — додала Птуха.

Вона додала, що внаслідок зміни повітряних потоків, в кінці тижня варто очікувати на похолодання.

Також у Львові завтра прогнозують дощ та сніг. На дорогах буде ожеледиця.

Нагадаємо, 10 грудня в Одесі буде шторм. Крім того, очікується дощ.