Синоптик Луценко сообщил, когда ждать потепления в Украине

В Украине еще как минимум неделю будет холодная погода и морозы. Однако уже после 26 февраля ситуация изменится и в области придет плюсовая температура воздуха.

Об этом рассказал синоптик Николай Луценко в эфире Ранок.LIVE в среду, 19 февраля.

Прогноз погоды в Украине

"Надо запастись терпением где-то еще ровно неделю. Где-то до 26 февраля у нас такая погода будет почти по всей Украине: и на западе, и на севере, и в центре", — сказал синоптик.

По его словам, ночью будет очень холодно: температура опустится до -12...-10 °C, а днем незначительно поднимется до показателей -4...-2 °C, на севере будет -6...-5 °C.

В то же время немного теплее будет на южном побережье Черного моря: ночью около -4...-2 °C, а днем — +2...+4 °C. А после 26 февраля в Украину вернется "плюсовая" температура: ночью составит +2...+4 °C, а днем — +10...+12 °C.

Луценко добавил, что после 2-3 марта снова ожидается похолодание, поскольку "ночные мартовские морозы никто не отменял".

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о сильных морозах в Украине завтра.

А по словам метеоролога Игорь Кибальчича, холодная погода в областях ожидается в течение всей недели.