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Синоптик Луценко сообщил, когда ждать потепления в Украине

Синоптик Луценко сообщил, когда ждать потепления в Украине

19 февраля 2025 г. 16:03

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16:03 Синоптик Луценко сообщил, когда ждать потепления в Украине

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16:03 Синоптик Луценко сообщил, когда ждать потепления в Украине

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13:40 Буданов прокомментировал переговоры без Украины — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский назвал главные принципы мира — эфир Ранок.LIVE

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06:23 Выборы в Украине в 2025 году — экс-замглавы ЦИК назвал шансы

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23:57 В ЦИК ответили, планируются ли выборы в Украине

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23:20 Трамп выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

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21:00 Прогнозы по урожаю не утешают — Соломчук об агросекторе Украины

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В Украине еще как минимум неделю будет холодная погода и морозы. Однако уже после 26 февраля ситуация изменится и в области придет плюсовая температура воздуха.

Об этом рассказал синоптик Николай Луценко в эфире Ранок.LIVE в среду, 19 февраля.

Прогноз погоды в Украине

"Надо запастись терпением где-то еще ровно неделю. Где-то до 26 февраля у нас такая погода будет почти по всей Украине: и на западе, и на севере, и в центре", — сказал синоптик.

По его словам, ночью будет очень холодно: температура опустится до -12...-10 °C, а днем незначительно поднимется до показателей -4...-2 °C, на севере будет -6...-5 °C.

В то же время немного теплее будет на южном побережье Черного моря: ночью около -4...-2 °C, а днем — +2...+4 °C. А после 26 февраля в Украину вернется "плюсовая" температура: ночью составит +2...+4 °C, а днем — +10...+12 °C.

Луценко добавил, что после 2-3 марта снова ожидается похолодание, поскольку "ночные мартовские морозы никто не отменял".

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о сильных морозах в Украине завтра.

А по словам метеоролога Игорь Кибальчича, холодная погода в областях ожидается в течение всей недели.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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