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Синоптик Луценко повідомив, коли чекати потепління в Україні

Синоптик Луценко повідомив, коли чекати потепління в Україні

19 лютого 2025 р. 16:03

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23:20 Трамп виступив з терміновим зверненням — ефір Новини.LIVE

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В Україні ще щонайменше тиждень буде холодна погода та морози. Однак вже після 26 лютого ситуація зміниться і до областей прийде плюсова температура повітря.

Про це розповів синоптик Микола Луценко в ефірі Ранок.LIVE у середу, 19 лютого.

Прогноз погоди в Україні

"Треба запастися терпінням десь ще рівно тиждень. Десь до 26 лютого у нас така погода буде майже по всій Україні: і на заході, і на півночі, і в центрі", — сказав синоптик.

За його словами, вночі буде дуже холодно: температура опуститься до -12...-10 °C, а вдень незначно підійметься до показників -4...-2 °C, на півночі буде -6...-5 °C.

Водночас трохи тепліше буде на південному узбережжі Чорного моря: вночі близько -4...-2 °C, а вдень — +2...+4 °C. А після 26 лютого до України повернеться "плюсова" температура: вночі становитиме +2...+4 °C, а вдень — +10...+12 °C.

Луценко додав, що після 2-3 березня знову очікується похолодання, оскільки "нічні березневі морози ніхто не скасовував".

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про сильні морози в Україні завтра.

А за словами метеоролога Ігор Кібальчича, холодна погода в областях очікується протягом всього тижня.

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16:50 У Вінниці професор з Одеси дав майстер-клас російською

16:47 РФ витрачає на війну більше, ніж Україна та партнери — які суми

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:26 У Vodafone заявили про зміни — хто платитиме більше з 1 березня

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