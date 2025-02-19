Синоптик Луценко повідомив, коли чекати потепління в Україні

В Україні ще щонайменше тиждень буде холодна погода та морози. Однак вже після 26 лютого ситуація зміниться і до областей прийде плюсова температура повітря.

Про це розповів синоптик Микола Луценко в ефірі Ранок.LIVE у середу, 19 лютого.

Прогноз погоди в Україні

"Треба запастися терпінням десь ще рівно тиждень. Десь до 26 лютого у нас така погода буде майже по всій Україні: і на заході, і на півночі, і в центрі", — сказав синоптик.

За його словами, вночі буде дуже холодно: температура опуститься до -12...-10 °C, а вдень незначно підійметься до показників -4...-2 °C, на півночі буде -6...-5 °C.

Водночас трохи тепліше буде на південному узбережжі Чорного моря: вночі близько -4...-2 °C, а вдень — +2...+4 °C. А після 26 лютого до України повернеться "плюсова" температура: вночі становитиме +2...+4 °C, а вдень — +10...+12 °C.

Луценко додав, що після 2-3 березня знову очікується похолодання, оскільки "нічні березневі морози ніхто не скасовував".

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про сильні морози в Україні завтра.

А за словами метеоролога Ігор Кібальчича, холодна погода в областях очікується протягом всього тижня.