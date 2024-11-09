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Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

9 ноября 2024 г. 14:48

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14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

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18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

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18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

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17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

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17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

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16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

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В Украине постепенно меняется погода до наступления зимней поры. Вскоре по территории страны могут пройти осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Об этом в эфире День.LIVE рассказала синоптик Наталья Птуха.

Когда в Украине начнет стремительно меняться погода

Наталья Птуха пояснила, что в Украине в последние годы все чаще холодный период становится короче и температурные показатели во многих зимних и осенних месяцах выше климатических норм.

"Конечно, ожидаем, что эта зима не будет каким-то таким исключением. Но все же, если говорить непосредственно о ноябре, то ожидаем, что он может быть как раз по расчетам специалистов из Института гидрометеорологии и анализа данных из разных мировых центров, в пределах климатической нормы", - сказала синоптик.

Синоптик объясняет, что Украина является сезонной страной, поэтому ноябрь, как предзимний месяц, продемонстрирует разнообразную погоду. Долговременные прогнозы не точны, но уже известно, что со второй половины ноября в Украине резко изменится погода.

"До середины наступления недели у нас удержится более такая спокойная осенняя погода. Преимущественно без осадков и поля повышенного давления. Начиная с 14 числа там произойдет перестройка синоптических процессов и ожидаем, что поступят именно фронтальные системы, связанные с циклонами из северных широт. Они принесут с собой осадки и, скорее всего, уже дождь с переходом в мокрый снег", — предупредила Птица.

Какие регионы первыми встретят похолодание в Украине

Прежде всего, погода изменится в западно-северных областях, а затем похолодание на себе "почувствуют" жители центральных регионов Украины. В конце концов, погода постепенно изменится по всей территории.

Напомним, синоптики подробно рассказали, как циклон, который сейчас бушует над Украиной, изменит погоду.

Также известно, какая погода будет завтра в Украине и ожидать ли осадков.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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